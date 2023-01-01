Зеленский: В эти дни было максимально видно, как далеко мы отошли ментально от России

По его словам, 33 из 45 запущенных оккупантами Shahed-136 сбила ПВО Воздушных сил, еще 12 – подразделения ПВО Сухопутных войск.

"Просто молодцы, ребята! Российские террористы как были жалкими, таки и зашли в этот год. Наши же защитники как были молодцы, так и 1 января себя показали очень хорошо. Знаете, в эти дни было видно максимально, как далеко мы отошли, отошли ментально, просто по-человечески от того, в чем "варится" Россия. Наше с вами чувство единства, подлинности, самой жизни – это все так контрастирует со страхом, который воцарился в России. Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не помогут. Потому что мы вместе. А они – разве что вместе со страхом", – подчеркнул он.