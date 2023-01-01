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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: В эти дни было максимально видно, как далеко мы отошли ментально от России

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Дроны и ракеты не помогут оккупантам, подчеркнул Зеленский
Дроны и ракеты не помогут оккупантам, подчеркнул Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном обращении, опубликованном 1 января, поблагодарил силы противовоздушной обороны, которые в новогоднюю ночь отразили атаку иранскими дронами-камикадзе.

По его словам, 33 из 45 запущенных оккупантами Shahed-136 сбила ПВО Воздушных сил, еще 12 – подразделения ПВО Сухопутных войск.

"Просто молодцы, ребята! Российские террористы как были жалкими, таки и зашли в этот год. Наши же защитники как были молодцы, так и 1 января себя показали очень хорошо. Знаете, в эти дни было видно максимально, как далеко мы отошли, отошли ментально, просто по-человечески от того, в чем "варится" Россия. Наше с вами чувство единства, подлинности, самой жизни – это все так контрастирует со страхом, который воцарился в России. Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проиграют. Дроны, ракеты, все остальное им не помогут. Потому что мы вместе. А они – разве что вместе со страхом", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/3387688854834252/

Контекст:

31 декабря днем РФ массировано атаковала Украину, 12 из 20 запущенных крылатых ракет были сбиты. Ночью РФ атаковала Украину дронами, всего на территории страны было сбито 45 дронов-камикадзе (речь о 100-процентной результативности работы ПВО).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, террористы, ПВО, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракеты, обращение
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