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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Я поехал в Вильнюс с верой в партнеров и сильное НАТО. Мы заслуживаем решений

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Зеленский: НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает Альянс сильнее
Зеленский: НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает Альянс сильнее
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 11 июля на концерте в поддержку вступления Украины в НАТО, заявил, что Украина сделает Альянс сильнее. Трансляция его выступления велась в Facebook.

"Сегодня я поехал сюда с верой в решение, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не сомневается, не теряет время и не оглядывается на любого агрессора… И я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью – уверенностью в решениях, которых мы заслуживаем – все мы заслуживаем – и которых ожидает каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. И разве это большое желание? НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает Альянс сильнее", – сказал он. 

Зеленский выступал на центральной площади Вильнюса, когда еще не было опубликовано итоговое коммюнике саммита. В документе говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике. 

Контекст:

Саммит НАТО в Вильнюсе проходит 11–12 июля. Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

The Guardian, ссылаясь на источники в Альянсе, сообщила сегодня, что Зеленский прибег к жесткой публичной дипломатии, добиваясь изменения текста итогового коммюнике. Отправляясь в Вильнюс, президент Украины заявлял, что "похоже, нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса". Он намерен "откровенно обсуждать это на саммите". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, концерт, Вильнюс, Владимир Зеленский, война России против Украины, безопасность, саммит НАТО, ПДЧ, вступление Украины в НАТО
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