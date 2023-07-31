Жителя Харькова обвиняют в госизмене. По данным прокуратуры, он корректировал российский ракетный удар по вузу и жилому дому

В ведомстве напомнили, что 5 февраля российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по центру Харькова. Одна ракета попала в жилую застройку, один из домов был сильно поврежден. Еще одна ракета попала в корпус вуза. Власти сообщали о пяти раненых.

7 февраля СБУ задержала 60-летнего харьковчанина, который, по данным правоохранителей, корректировал эти удары. Его застали во время фиксирования последствий обстрела вуза.

"По данным следствия, мужчина активно сотрудничал с российской разведкой. На своем велосипеде он ездил по Харькову и собирал для представителей страны-агрессора информацию о расположении блокпостов, укреплений сил обороны и мест дислокации ВСУ", – отмечается в сообщении.

Ему объявили о подозрении согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Обвиняемый находится под стражей. Его будут судить в Дзержинском районном суде г. Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.