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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителя Харькова обвиняют в госизмене. По данным прокуратуры, он корректировал российский ракетный удар по вузу и жилому дому

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По данным следствия, мужчина активно сотрудничал с российской разведкой
По данным следствия, мужчина активно сотрудничал с российской разведкой
Фото: khar.gp.gov.ua

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в госизмене 60-летнего жителя Харькова. Его обвиняют в корректировке российских ракетных ударов по городу, сообщили 31 июля в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что 5 февраля российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по центру Харькова. Одна ракета попала в жилую застройку, один из домов был сильно поврежден. Еще одна ракета попала в корпус вуза. Власти сообщали о пяти раненых. 

7 февраля СБУ задержала 60-летнего харьковчанина, который, по данным правоохранителей, корректировал эти удары. Его застали во время фиксирования последствий обстрела вуза.

"По данным следствия, мужчина активно сотрудничал с российской разведкой. На своем велосипеде он ездил по Харькову и собирал для представителей страны-агрессора информацию о расположении блокпостов, укреплений сил обороны и мест дислокации ВСУ", – отмечается в сообщении. 

Ему объявили о подозрении согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения). Обвиняемый находится под стражей. Его будут судить в Дзержинском районном суде г. Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.

Теги: Харьков, прокуратура, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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