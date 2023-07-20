В Харькове горсовет допускает обучение младшеклассников в метро. Ранее в ОВА заявляли, что в городе нет школьных укрытий, отвечающих нормам

По его словам, это один из вариантов, который возможен для реализации запроса родителей на очное обучение.

"Мы понимаем, что в метрополитене есть помещения, в которых можно попробовать это организовать. Но это лишь один из вариантов, над которым сейчас работают и в департаменте образования, и в соответствующем коммунальном предприятии", – написал Сидоренко.

Он отметил, что окончательное решение еще не принято, потому что "первое сентября не завтра, так что время еще есть".

12 июля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Харькове нет ни одного школьного укрытия, которое соответствует требованиям безопасности.

"Если брать город Харьков, то это будет в большинстве случаев, на 90%, онлайн-образование, потому что я не знаю такой школы в городе Харькове, где есть именно защитное сооружение, которое соответствует этим нормам. Их нет просто", – сказал он.

С 24 февраля 2022 года харьковское метро стало укрытием для тысяч жителей города, спасающихся от войны. Люди обустроили там быт, поставили палатки на станциях и разместились в вагонах. В метро поставлялась гуманитарная помощь, артисты приезжали туда с концертами, горсовет там разместил новогоднюю елку .

24 мая прошлого года харьковская подземка снова запустила перевозки пассажиров.