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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове горсовет допускает обучение младшеклассников в метро. Ранее в ОВА заявляли, что в городе нет школьных укрытий, отвечающих нормам

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В начале полномасштабного вторжения метро стало укрытием для тысяч харьковчан
В начале полномасштабного вторжения метро стало укрытием для тысяч харьковчан
Фото: ЕРА

Городские власти Харькова рассматривают возможность проводить обучение школьников младших классов в метро. Об этом спикер городского совета Юрий Сидоренко написал 20 июля в Facebook.

По его словам, это один из вариантов, который возможен для реализации запроса родителей на очное обучение. 

"Мы понимаем, что в метрополитене есть помещения, в которых можно попробовать это организовать. Но это лишь один из вариантов, над которым сейчас работают и в департаменте образования, и в соответствующем коммунальном предприятии", – написал Сидоренко.

Он отметил, что окончательное решение еще не принято, потому что "первое сентября не завтра, так что время еще есть".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0VNL48k1gjvoKGAqnRm6k8b89pMSf31WigEUpRquyxWXtFLPpWqrP5NppFCQUR7yKl&id=100002050869907

12 июля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в Харькове нет ни одного школьного укрытия, которое соответствует требованиям безопасности.  

"Если брать город Харьков, то это будет в большинстве случаев, на 90%, онлайн-образование, потому что я не знаю такой школы в городе Харькове, где есть именно защитное сооружение, которое соответствует этим нормам. Их нет просто", – сказал он.

С 24 февраля 2022 года харьковское метро стало укрытием для тысяч жителей города, спасающихся от войны. Люди обустроили там быт, поставили палатки на станциях и разместились в вагонах. В метро поставлялась гуманитарная помощь, артисты приезжали туда с концертами, горсовет там разместил новогоднюю елку . 

24 мая прошлого года харьковская подземка снова запустила перевозки пассажиров.

Контекст:

7 июля Синегубов сообщил в Telegram, что областной совет обороны разрешил офлайн-занятия в учебных заведениях региона. Решение касается дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования.

23 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы с укрытиями есть по всей стране и "особенно циничная и позорная ситуация – в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс". 

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня, неудовлетворительной признана работа по обеспечению готовности укрытий гражданской защиты в Запорожской, Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области, Конотопском районе Сумской области, городах Киеве, Запорожье, Херсоне, Чернигове, Харькове, Николаеве, Одессе, Сумах, Днепре, Конотопе, Белой Церкви. 

Теги: Харьков, метро, бомбоубежище, дети, война России против Украины, школа
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