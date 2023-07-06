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Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции во время акции протеста

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Тунберг выдвинули обвинения из-за акции протеста 19 июня в Мальме
Тунберг выдвинули обвинения из-за акции протеста 19 июня в Мальме
Фото: gretathunberg / Instagram

Шведская экоактивистка Грета Тунберг предстанет перед судом по обвинению в неповиновении полиции во время акции протеста. Хоть шведская прокуратура и не указывает в своем релизе имени Тунберг, по данным BBC, речь идет именно о ней.

"Прокуратура предъявила обвинение молодой женщине, которая 19 июня этого года участвовала в демонстрации по борьбе с изменением климата, что, по версии обвинения, привело к нарушению движения транспорта в Мальме", – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, активистка "отказалась подчиниться приказу полиции покинуть место происшествия". Уголовная квалификация ее дела – неповиновение правоохранительным органам. По версии прокурора, деяние было совершено с умыслом.

BBC уточняет, что Тунберг присоединилась к группе молодых протестующих из группы Ta Tillbaka Framtiden (дословно – "Вернуть будущее"), блокировавших нефтяные танкеры в порту Мальме в июне. Полиция сообщила, что она отказалась уйти, когда ее попросили.

"Климатический кризис уже стал вопросом жизни и смерти для огромного количества людей. Мы решили не быть сторонними наблюдателями, а вместо этого физически остановить инфраструктуру, работающую на ископаемом топливе. Мы восстанавливаем будущее", – написала Тунберг в своем Instagram на третий день акции.

По данным BBC, Тунберг предстанет перед судом 24 июля вместе с тремя другими протестующими.

Контекст:

Тунберг прославилась как основательница акции "Школьная забастовка за климат" (другое название – "Пятницы ради будущего"). В рамках бессрочной акции она призывала студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

23 сентября 2019 года школьница выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.

Климатическую активистку дважды выдвигали на Нобелевскую премию, в декабре 2019 года журнал Time назвал шведку человеком года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: протесты, правоохранители, активист, обвинение, Мальме, демонстрации, Грета Тунберг, акции протеста, нарушение
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