Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции во время акции протеста

"Прокуратура предъявила обвинение молодой женщине, которая 19 июня этого года участвовала в демонстрации по борьбе с изменением климата, что, по версии обвинения, привело к нарушению движения транспорта в Мальме", – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, активистка "отказалась подчиниться приказу полиции покинуть место происшествия". Уголовная квалификация ее дела – неповиновение правоохранительным органам. По версии прокурора, деяние было совершено с умыслом.

BBC уточняет, что Тунберг присоединилась к группе молодых протестующих из группы Ta Tillbaka Framtiden (дословно – "Вернуть будущее"), блокировавших нефтяные танкеры в порту Мальме в июне. Полиция сообщила, что она отказалась уйти, когда ее попросили.

"Климатический кризис уже стал вопросом жизни и смерти для огромного количества людей. Мы решили не быть сторонними наблюдателями, а вместо этого физически остановить инфраструктуру, работающую на ископаемом топливе. Мы восстанавливаем будущее", – написала Тунберг в своем Instagram на третий день акции.

View this post on Instagram A post shared by Greta Thunberg (@gretathunberg)

По данным BBC, Тунберг предстанет перед судом 24 июля вместе с тремя другими протестующими.