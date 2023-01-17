На акции протеста в Германии против добычи угля полиция задерживала Грету Тунберг. Видео

Представитель полиции объяснил агентству, что Тунберг была в числе группы активистов, которые бросились к краю карьера, и их пришлось убрать оттуда для обеспечения их безопасности и выяснить их личность.
Собеседник Reuters отметил, что одна из активисток успела прыгнуть вниз. Пострадала ли она – не уточняется.
Видео с тремя полицейскими, которые несут Тунберг, разместила в Twitter Deutsche Welle.
German police said Greta Thunberg, along with other protesters, rushed towards the ledge of an open coal mine, before being stopped and "carried out of the immediate danger area."— DW News (@dwnews) January 17, 2023
One activist managed to jump into the mine. pic.twitter.com/Ljy39CSUg7
Немецкий канал пишет, что Тунберг присоединилась к протестующим в Германии на прошлой неделе. Активисты считают, что Германии следует не добывать уголь, а сосредоточиться на использовании возобновляемых источников энергии.
Тунберг прославилась как основательница акции "Школьная забастовка за климат" (другое название – "Пятницы ради будущего"). В рамках бессрочной акции она призывала студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.
23 сентября 2019 года школьница выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.
Климатическую активистку несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию, в декабре 2019 года журнал Time назвал шведку человеком года.