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На акции протеста в Германии против добычи угля полиция задерживала Грету Тунберг. Видео

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Тунберг несли трое полицейских
Тунберг несли трое полицейских
Скриншот: DW News / Twitter

17 января на западе Германии на акции протеста против расширения угольного карьера в заброшенном городке Люцерат полиция задержала шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Об этом сообщает Reuters.

Представитель полиции объяснил агентству, что Тунберг была в числе группы активистов, которые бросились к краю карьера, и их пришлось убрать оттуда для обеспечения их безопасности и выяснить их личность.

Собеседник Reuters отметил, что одна из активисток успела прыгнуть вниз. Пострадала ли она – не уточняется.

Видео с тремя полицейскими, которые несут Тунберг, разместила в Twitter Deutsche Welle.

Немецкий канал пишет, что Тунберг присоединилась к протестующим в Германии на прошлой неделе. Активисты считают, что Германии следует не добывать уголь, а сосредоточиться на использовании возобновляемых источников энергии.

Контекст:

Тунберг прославилась как основательница акции "Школьная забастовка за климат" (другое название – "Пятницы ради будущего"). В рамках бессрочной акции она призывала студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

23 сентября 2019 года школьница выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.

Климатическую активистку несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию, в декабре 2019 года журнал Time назвал шведку человеком года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, уголь, протесты, полиция, шахты, активист, полицейский, Грета Тунберг, акции протеста, карьер
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