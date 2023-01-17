На акции протеста в Германии против добычи угля полиция задерживала Грету Тунберг. Видео

Представитель полиции объяснил агентству, что Тунберг была в числе группы активистов, которые бросились к краю карьера, и их пришлось убрать оттуда для обеспечения их безопасности и выяснить их личность.

Собеседник Reuters отметил, что одна из активисток успела прыгнуть вниз. Пострадала ли она – не уточняется.

Видео с тремя полицейскими, которые несут Тунберг, разместила в Twitter Deutsche Welle.

German police said Greta Thunberg, along with other protesters, rushed towards the ledge of an open coal mine, before being stopped and "carried out of the immediate danger area."



One activist managed to jump into the mine. pic.twitter.com/Ljy39CSUg7 — DW News (@dwnews) January 17, 2023

Немецкий канал пишет, что Тунберг присоединилась к протестующим в Германии на прошлой неделе. Активисты считают, что Германии следует не добывать уголь, а сосредоточиться на использовании возобновляемых источников энергии.