Американцу в Таиланде грозит тюрьма за критику отеля в интернете

Отель Sea View Resort в Таиланде подал иск против постояльца из США, который опубликовал отрицательные отзывы на сайте TripAdvisor. По таиландскому закону о диффамации американцу грозит штраф и тюремное заключение. В гостинице согласились отозвать дело из суда, если Барнс извинится.

Гражданину США Уэсли Барнсу в Таиланде грозит штраф до 100 тысяч бат (более $3200) и тюремное заключение сроком до пяти лет за отрицательные отзывы об отеле, которые он разместил на популярном ресурсе TripAdvisor. Об этом пишет The Thaiger.

С иском в суд обратилась администрация гостиницы Sea View Resort на острове Ко Чанг.

Барнс и сотрудники ресторана в отеле поспорили относительно так называемого пробочного сбора – платы, которую взимают с посетителя за принесенный с собой алкоголь. Не согласившись с предъявленным счетом, постоялец опубликовал множество негативных отзывов о сотрудниках Sea View Resort, при этом он допустил расистские высказывания. Истцы говорят, что эти отклики дискредитировали отель, поскольку некоторые клиенты после них отменили свою поездку.

Полиция в сентябре задержала Барнса на два дня, затем американец вышел под залог. В Таиланде предусмотрено суровое уголовное наказание за диффамацию.

В гостинице дали понять, что отзовут иск, если Барнс публично извинится, отправив заявления в министерство Таиланда по туризму, посольство США, TripAdvisor и СМИ. Американец согласился разослать электронные письма с извинениями.