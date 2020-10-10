Американцу в Таиланде грозит тюрьма за критику отеля в интернете

Гражданину США Уэсли Барнсу в Таиланде грозит штраф до 100 тысяч бат (более $3200) и тюремное заключение сроком до пяти лет за отрицательные отзывы об отеле, которые он разместил на популярном ресурсе TripAdvisor. Об этом пишет The Thaiger.
С иском в суд обратилась администрация гостиницы Sea View Resort на острове Ко Чанг.
Барнс и сотрудники ресторана в отеле поспорили относительно так называемого пробочного сбора – платы, которую взимают с посетителя за принесенный с собой алкоголь. Не согласившись с предъявленным счетом, постоялец опубликовал множество негативных отзывов о сотрудниках Sea View Resort, при этом он допустил расистские высказывания. Истцы говорят, что эти отклики дискредитировали отель, поскольку некоторые клиенты после них отменили свою поездку.
Полиция в сентябре задержала Барнса на два дня, затем американец вышел под залог. В Таиланде предусмотрено суровое уголовное наказание за диффамацию.
В гостинице дали понять, что отзовут иск, если Барнс публично извинится, отправив заявления в министерство Таиланда по туризму, посольство США, TripAdvisor и СМИ. Американец согласился разослать электронные письма с извинениями.