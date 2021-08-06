Американский офицер Виндман издал книгу о разговоре Трампа и Зеленского, и она стала бестселлером

Книга "Here, Right Matters" ("Здесь право имеет значение") вышла в печать в начале августа, выдержки из нее опубликовал литературный журнал The Atlantic.

Мемуары продаются на Amazon с 3 августа, цена стартует от $13,99. За три дня в продаже книга стала бестселлером в своем разделе.

Виндман 25 июля 2019 года вместе с другими сотрудниками Белого дома слушал разговор Зеленского и Трампа. Он отметил, что у него были опасения по поводу беседы, так как Трамп демонстрировал "необъяснимую враждебность" к стране-партнеру США Украине и ее президенту.

Он рассказал, что подготовил для Трампа "простые и ясные" тезисы для разговора. Однако тот ими не воспользовался.

"Трамп заговорил, и я сразу понял, что все идет не так", – пишет Виндман. Президент США, указано в мемуарах, говорил украинскому коллеге, что Соединенные Штаты много делают для Украины. Тон его разговора был отстраненным и недружелюбным.

Зеленский, в свою очередь, самоуничижительно шутил и "выкладывался на полную: пытался наладить взаимопонимание с президентом, льстил заведомо эгоистичному персонажу, поворачивал разговор в сторону военной помощи и мягко пытался заполучить личный визит в Белый дом, в котором он и его страна так отчаянно нуждались", говорится в книге.

Трамп сменил тон только тогда, когда услышал желаемое – обещание Зеленского дать ход расследованию дела компании Burisma, в которой работал сын нынешнего президента США Джо Байдена Хантер.

Виндман отметил, что "с трудом" верил услышанному. Трамп "нагло вовлек не только себя, но и генерального прокурора [Уильяма] Барра, а также своего личного адвоката [Руди] Джулиани в совершенно неприемлемые попытки разрушить внешнюю политику США – и все ради игры на выборах", подчеркивает чиновник.

После разговора он рассказал обо всем брату-близнецу Евгению Виндману, который работал юристом в Совете национальной безопасности США и имел допуск у гостайне.

Еще тогда офицер, чья семья в конце 70-х эмигрировала из Украины, сказал брату, что Трампу грозит импичмент, если то, что он услышал, станет достоянием общественности.

Брат Виндмана проконсультировал его о процедурах, которые необходимо соблюсти в таких случаях. Виндман считал, что никто, кроме него, не станет сообщать о том, что говорил Трамп.

Кроме того, перед этим разговором, по словам офицера, он стал свидетелем еще одной беседы: посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд в Вашингтоне сказал украинским чиновникам, что Зеленский "может быть вознагражден визитом в Белый дом, если даст ход определенным расследованиям". Также Джулиани в то время выполнял "загадочное поручение", которое проясняло внезапный интерес Белого дома к Украине, добавил Виндман.