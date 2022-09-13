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Amnesty International выпустила конверт, на котором обнимаются нарисованные россиянин и украинец

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В сети распространяют фото конверта Amnesty International, на котором обнимаются нарисованные россиянин и украинец
В сети распространяют фото конверта Amnesty International, на котором обнимаются нарисованные россиянин и украинец
Фото: nimvalar / Twitter

Международная правозащитная организация Amnesty International UK выпустила конверт с изображением объятий нарисованных человечков в цветах флагов России и Украины. Фотографию конверта в Twitter 13 сентября опубликовал Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики Украины.

"Неужели они думают, что украинцы могут обнять россиян, пока российская армия совершает геноцид в Украине?" – говорится в сообщении.

Amnesty International в очередной раз хочет обелить геноцид россиян над украинцами, отметил в Twitter эксперт из Восточной Европы Сергей Сумленный.

Платформа Visegrád 24, вокруг которой в информационной сфере объединились Чехия, Венгрия, Польша и Словакия, призвала генерального секретаря Amnesty International пойти в отставку.

"Они снова это сделали. Amnesty International не может понять отождествления агрессора и жертвы. Просто возьмите свои вещи и уходите, пришло время для отставки, [генеральный секретарь организации] Агнес Калламард", – говорится в сообщении.

Контекст:

В начале августа Amnesty International попадала в подобный скандал. Организация опубликовала доклад, в котором заявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население"создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах". Отчет вызвал волну критики.

Президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что российские удары по Украине не могут быть оправданы ни при каких условиях и отметив, что авторы доклада пропустили много атак со стороны РФ.

7 августа Amnesty International принесла извинения за "страдания и гнев", вызванные ее отчетом. При этом организация "полностью поддерживает выводы" из отчета, но "сожалеет о причиненной боли".

13 августа организация заявила, что их отчет проверят внешние эксперты.

Теги: Украина, Amnesty International, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, россияне
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