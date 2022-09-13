Amnesty International выпустила конверт, на котором обнимаются нарисованные россиянин и украинец

В сети распространяют фото конверта Amnesty International, на котором обнимаются нарисованные россиянин и украинец Фото: nimvalar / Twitter

"Неужели они думают, что украинцы могут обнять россиян, пока российская армия совершает геноцид в Украине?" – говорится в сообщении.

Amnesty International sends out official letters in envelopes with a picture of a Ukrainian and a Russian hugging. Do they really think that Ukrainians can embrace the Russians while the Russian army commits genocide in Ukraine? pic.twitter.com/DOvVlkImHk — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) September 13, 2022

Amnesty International в очередной раз хочет обелить геноцид россиян над украинцами, отметил в Twitter эксперт из Восточной Европы Сергей Сумленный.

Платформа Visegrád 24, вокруг которой в информационной сфере объединились Чехия, Венгрия, Польша и Словакия, призвала генерального секретаря Amnesty International пойти в отставку.

"Они снова это сделали. Amnesty International не может понять отождествления агрессора и жертвы. Просто возьмите свои вещи и уходите, пришло время для отставки, [генеральный секретарь организации] Агнес Калламард", – говорится в сообщении.