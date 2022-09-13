Amnesty International выпустила конверт, на котором обнимаются нарисованные россиянин и украинец

"Неужели они думают, что украинцы могут обнять россиян, пока российская армия совершает геноцид в Украине?" – говорится в сообщении.
Amnesty International sends out official letters in envelopes with a picture of a Ukrainian and a Russian hugging. Do they really think that Ukrainians can embrace the Russians while the Russian army commits genocide in Ukraine? pic.twitter.com/DOvVlkImHk— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) September 13, 2022
Amnesty International в очередной раз хочет обелить геноцид россиян над украинцами, отметил в Twitter эксперт из Восточной Европы Сергей Сумленный.
Nothing new here. Just @amnesty routinely white-washing Russian genocide on Ukrainians. #AgnesCallamardMustResign pic.twitter.com/lmDlenZ4ak— Sergej Sumlenny (@sumlenny) September 13, 2022
Платформа Visegrád 24, вокруг которой в информационной сфере объединились Чехия, Венгрия, Польша и Словакия, призвала генерального секретаря Amnesty International пойти в отставку.
"Они снова это сделали. Amnesty International не может понять отождествления агрессора и жертвы. Просто возьмите свои вещи и уходите, пришло время для отставки, [генеральный секретарь организации] Агнес Калламард", – говорится в сообщении.
They are back at it again.@amnesty just can’t stop themselves from equating the aggressor and the victim.— Visegrád 24 (@visegrad24) September 13, 2022
Just take your bags and leave. It’s time to resign @AgnesCallamard. pic.twitter.com/ecmSqENMCU
В начале августа Amnesty International попадала в подобный скандал. Организация опубликовала доклад, в котором заявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, "создавая базы и используя системы вооружений в населенных жилых районах, в том числе в школах и больницах". Отчет вызвал волну критики.
Президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что российские удары по Украине не могут быть оправданы ни при каких условиях и отметив, что авторы доклада пропустили много атак со стороны РФ.
7 августа Amnesty International принесла извинения за "страдания и гнев", вызванные ее отчетом. При этом организация "полностью поддерживает выводы" из отчета, но "сожалеет о причиненной боли".
13 августа организация заявила, что их отчет проверят внешние эксперты.