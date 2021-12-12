Ассанж перенес микроинсульт в лондонской тюрьме, заявила его невеста

По словам Морис, приступ случился в октябре во время выступления на слушании в Высоком суде Лондона, который рассматривал вопрос об экстрадиции Ассанжа.

У 50-летнего основателя WikiLeaks после этого опустилось правое веко, появились признаки неврологического повреждения и проблемы с памятью, заявила она. Сейчас Ассанж продолжает принимать противоинсультные препараты, говорит Морис.

Она отметила, что речь шла о микроинсульте – нарушении кровообращения головного мозга, которое не приводит к необратимым последствиям. Морис считает, что этот приступ может быть предвестником более тяжелого инсульта.