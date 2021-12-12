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Ассанж перенес микроинсульт в лондонской тюрьме, заявила его невеста

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В декабре Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа
В декабре Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа
Фото: ЕРА

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в лондонской тюрьме перенес инсульт. Об этом невеста Ассанжа Стелла Морис рассказала Daily Mail.

По словам Морис, приступ случился в октябре во время выступления на слушании в Высоком суде Лондона, который рассматривал вопрос об экстрадиции Ассанжа. 

У 50-летнего основателя WikiLeaks после этого опустилось правое веко, появились признаки неврологического повреждения и проблемы с памятью, заявила она. Сейчас Ассанж продолжает принимать противоинсультные препараты, говорит Морис. 

Она отметила, что речь шла о микроинсульте – нарушении кровообращения головного мозга, которое не приводит к необратимым последствиям. Морис считает, что этот приступ может быть предвестником более тяжелого инсульта.

Контекст:

Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. На этом сайте публиковались многочисленные секретные материалы и дипломатическая переписка.

В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, сбежал из-под залога и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не выдал его британским властям.

Во время слушания дела об экстрадиции Ассанж был в тюрьме "Белмарш". В США его обвинили по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.

В феврале 2020 года в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США. По информации СМИ, тогдашний президент США Дональд Трамп был готов помиловать Ассанжа, если тот назовет источник получения писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.

4 января 2021 года Вестминстерский суд Лондона отклонил запрос американских властей на экстрадицию Ассанжа. Судья заявила, что Ассанж "оставляет впечатление человека в состоянии депрессии", который может покончить с собой в американской тюрьме.

10 декабря Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: тюрьма, Джулиан Ассанж, инсульт
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