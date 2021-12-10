Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа

Постановление, вынесенное двумя старшими судьями, отменяет постановление британского судьи от 4 января 2021 года о том, что удовлетворение запроса США об экстрадиции Ассанжа будет репрессивным по причине его психического здоровья.

Согласно документам суда, США выиграли апелляцию на экстрадицию Ассанжа благодаря четырем заверениям, отправленным в дипломатической ноте от 5 февраля 2021 года.

Эти заверения заключались в том, что Ассанж не будет подвергнут особым административным мерам, не будет содержаться в тюрьме строгого режима до или после суда. Кроме того, США согласятся на ходатайство Ассанжа о его переводе в Австралию для отбывания наказания (в случае признания виновным). Также, пока Ассанж находится под стражей в США, он получит соответствующее клиническое и психологическое лечение.

Невеста Ассанжа Стелла Морис раскритиковала в Twitter решение Высокого суда, назвав его серьезной судебной ошибкой.

High Court decision “Grave miscarriage of justice,” says Julian Assange’s fiancée after a UK court overturned an earlier decision blocking the extradition of Julian Assange to the United States #FreeAssangeNOW #AssangeCase

Link: https://t.co/xD0NDaxhHJ pic.twitter.com/IE5WLsy8Ku — WikiLeaks (@wikileaks) December 10, 2021