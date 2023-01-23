Байден собирается сменить главу своей администрации – СМИ

Ожидается, что нынешний глава администрации президента США Рон Клайн "уйдет в ближайшие недели".

Собеседники издания отмечают, что Зиентс, который работал в Белом доме до апреля 2022 года, осенью снова стал появляться в администрации Байдена и якобы помогал Клайну с кадровыми вопросами. В последнее время Зиентсу поручали вопросы, которые рассматриваются как "подготовка к главной роли".

Washington Post отмечает, что увольнение Клайна станет первым крупным уходом в ближайшем окружении Байдена.

Издание подчеркивает, что именно в этот период у Байдена начинается "сложный период его президентства": расследование относительно документов, найденных в его офисе, а также в отношении деловых операций его сына. К тому же Байден готовится подать заявку на переизбрание главой Белого дома.

Зиентсу 56 лет. В свое время он работал в администрации Барака Обамы, после чего занимался инвестициями.

Журналисты напомнили, что в свое время Байден заявлял, что "нет никого лучше Джеффа в достижении результатов".

Reuters отмечает, что должность главы администрации считается одной из самых важных в Белом доме, занимающий ее человек отвечает за реализацию политической программы президента и кадровые вопросы.