Байден собирается сменить главу своей администрации – СМИ

Ожидается, что нынешний глава администрации президента США Рон Клайн "уйдет в ближайшие недели".
Собеседники издания отмечают, что Зиентс, который работал в Белом доме до апреля 2022 года, осенью снова стал появляться в администрации Байдена и якобы помогал Клайну с кадровыми вопросами. В последнее время Зиентсу поручали вопросы, которые рассматриваются как "подготовка к главной роли".
Washington Post отмечает, что увольнение Клайна станет первым крупным уходом в ближайшем окружении Байдена.
Издание подчеркивает, что именно в этот период у Байдена начинается "сложный период его президентства": расследование относительно документов, найденных в его офисе, а также в отношении деловых операций его сына. К тому же Байден готовится подать заявку на переизбрание главой Белого дома.
Зиентсу 56 лет. В свое время он работал в администрации Барака Обамы, после чего занимался инвестициями.
Журналисты напомнили, что в свое время Байден заявлял, что "нет никого лучше Джеффа в достижении результатов".
Reuters отмечает, что должность главы администрации считается одной из самых важных в Белом доме, занимающий ее человек отвечает за реализацию политической программы президента и кадровые вопросы.
Последние выборы президента США проходили в конце 2020 года. Главным конкурентом демократа Байдена был на тот момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп из Республиканской партии.
Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.
14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232.
Инаугурация Байдена состоялась 20 января 2021 года.