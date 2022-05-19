Белорусская оппозиция заявила, что их страну оккупировала Россия, и призвала мир помочь Украине

"Лукашенко и его сообщники незаконно захватили и насильственно удерживают власть в Республике Беларусь, согласно заключению комиссии Виктора Гончара, позволили Российской Федерации в результате многолетней экспансии завершить в 2022 году процесс фактической оккупации Беларуси", – говорится в резолюции.
Также оппозиционеры заявили, что действия режима Лукашенко по выстраиванию сотрудничества со страной-агрессором РФ состоят из международной террористической деятельности и военных преступлений, а также несут явную угрозу жителям Беларуси, странам-соседям и всему мировому сообществу.
Отдельно участники форума опубликовали обращение к жителям Украины. В нем они осудили российскую агрессию, призвали международное сообщество предоставлять Украине финансовую и военную помощь.
Также оппозиционеры призвали усилить давление на РФ и Беларусь: ввести максимально возможное финансово-экономического эмбарго, включая полное отключение их финансовых учреждений от международной банковской системы SWIFT, прекратить торговые отношения, арестовать все активы причастных к агрессии для последующей компенсации Украине.
Авторы обращения также заявили о "готовности белорусов к солидарной с украинским народом борьбе против общего врага – шовинистического режима [президента РФ Владимира] Путина".
Российские войска 24 февраля 2022 года вторглись в Украину в том числе из Беларуси. С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. В марте Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал о признаках подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины.
Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции за вторжение не только против России, но и против Беларуси.