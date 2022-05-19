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Белорусская оппозиция заявила, что их страну оккупировала Россия, и призвала мир помочь Украине

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Белорусские оппозиционеры осудили российскую агрессию
Белорусские оппозиционеры осудили российскую агрессию
Фото: EPA

16–17 мая в Варшаве проходил форум демократических сил Беларуси. По его итогу белорусская оппозиция заявила в резолюции, что Александр Лукашенко незаконно захватил власть в стране, а сама Беларусь с 2022 года оккупирована Россией.

"Лукашенко и его сообщники незаконно захватили и насильственно удерживают власть в Республике Беларусь, согласно заключению комиссии Виктора Гончара, позволили Российской Федерации в результате многолетней экспансии завершить в 2022 году процесс фактической оккупации Беларуси", – говорится в резолюции.

Также оппозиционеры заявили, что действия режима Лукашенко по выстраиванию сотрудничества со страной-агрессором РФ состоят из международной террористической деятельности и военных преступлений, а также несут явную угрозу жителям Беларуси, странам-соседям и всему мировому сообществу.

Отдельно участники форума опубликовали обращение к жителям Украины. В нем они осудили российскую агрессию, призвали международное сообщество предоставлять Украине финансовую и военную помощь.

Также оппозиционеры призвали усилить давление на РФ и Беларусь: ввести максимально возможное финансово-экономического эмбарго, включая полное отключение их финансовых учреждений от международной банковской системы SWIFT, прекратить торговые отношения, арестовать все активы причастных к агрессии для последующей компенсации Украине.

Авторы обращения также заявили о "готовности белорусов к солидарной с украинским народом борьбе против общего врага – шовинистического режима [президента РФ Владимира] Путина".

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года вторглись в Украину в том числе из Беларуси. С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. В марте Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал о признаках подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. 

Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции за вторжение не только против России, но и против Беларуси.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, война, война России против Украины
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