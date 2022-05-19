Белорусская оппозиция заявила, что их страну оккупировала Россия, и призвала мир помочь Украине

"Лукашенко и его сообщники незаконно захватили и насильственно удерживают власть в Республике Беларусь, согласно заключению комиссии Виктора Гончара, позволили Российской Федерации в результате многолетней экспансии завершить в 2022 году процесс фактической оккупации Беларуси", – говорится в резолюции.

Также оппозиционеры заявили, что действия режима Лукашенко по выстраиванию сотрудничества со страной-агрессором РФ состоят из международной террористической деятельности и военных преступлений, а также несут явную угрозу жителям Беларуси, странам-соседям и всему мировому сообществу.

Отдельно участники форума опубликовали обращение к жителям Украины. В нем они осудили российскую агрессию, призвали международное сообщество предоставлять Украине финансовую и военную помощь.

Также оппозиционеры призвали усилить давление на РФ и Беларусь: ввести максимально возможное финансово-экономического эмбарго, включая полное отключение их финансовых учреждений от международной банковской системы SWIFT, прекратить торговые отношения, арестовать все активы причастных к агрессии для последующей компенсации Украине.

Авторы обращения также заявили о "готовности белорусов к солидарной с украинским народом борьбе против общего врага – шовинистического режима [президента РФ Владимира] Путина".