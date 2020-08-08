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Белорусские власти пригрозили закрыть портал TUT.BY за интервью с наблюдателем на выборах президента

5 августа белорусский сайт TUT.BY писал, какие нарушения зафиксировали наблюдатели во время досрочного голосования на выборах президента. Министерство информации Беларуси 7 августа вынесло письменное предупреждение порталу за "распространение недостоверной информации".

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Проголосовать на выборах президента Беларуси можно досрочно
Проголосовать на выборах президента Беларуси можно досрочно
Фото: ЕРА

Министерство информации Беларуси 7 августа вынесло письменное предупреждение порталу TUT.BY за "распространение недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам". Выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев, если сайт не внесет исправления в материал, пишет TUT.BY.

5 августа портал рассказал, какие нарушения зафиксированы на избирательных участках в первый день досрочного голосования на выборах президента Беларуси. Наблюдатель Александр Якубовский, аккредитованный на участке в поселке Смиловичи Минской области, сообщил, что, по его подсчетам, на участок пришел 21 избиратель, а не 164, как указано в протоколе.

Мининформ посчитал информацию не соответствующей действительности, поскольку, как утверждают в областной избирательной комиссии, Якубовский пробыл на участке всего 20 минут. Тот отрицает это: по его словам, пришлось вести наблюдение с улицы через открытую дверь, поскольку находиться в здании школы, где расположен участок, ему запретили. Второй наблюдатель подтверждал, что Якубовский был на территории школы весь день.

"Решение о вынесении письменного предупреждения может быть в месячный срок обжаловано в судебном порядке. TUT.BY c решением Мининформа не согласен. Решение об обжаловании еще не принято, но во избежание блокировки ресурса мы внесем изменения в текст статьи", – заявили журналисты.

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа и продлится до сегодняшнего вечера. Основное голосование состоится 9 августа.

По данным ЦИК Беларуси, явка избирателей за четыре дня досрочного голосования на выборах президента составила 32,24%.

Главных конкурентов действующего главы государства Александра Лукашенко – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию в выборах не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой арестованного блогера Сергея Тихановского.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Теги: Беларусь, выборы, свобода слова, журналисты, голосование
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