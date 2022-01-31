Белорусский пропагандист назвал Дудя "либеральным чучелом" и предрек "белорусизацию" России

В своей передаче Азаренок (на фото) назвал Дудя "либеральным чучелом российского YouTube" и обвинил в продажности Скриншот: Григорий Азарёнок / YouTube

В своей передаче Азаренок назвал Дудя "либеральным чучелом российского YouTube" и обвинил в продажности.

"Вы родину предали, продали за копейки, вы хотели подложить ее под похабный и мерзкий Запад", – сказал он, обращаясь к героям видео Дудя, белорусским мигрантам, которые в основном живут в соседних Литве и Польше.

Также в программе был продемонстрирован фрагмент фильма Дудя, в котором он спрашивает у собеседников, может ли в России повториться произошедшее в Беларуси.

"Считайте это моим политическим прогнозом – может. Западный белорусский ветер уже дует в вашу сторону. Готовьтесь, шавки... Белорусизация России – непреодолимая реальность", – сказал пропагандист.