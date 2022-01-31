Белорусский пропагандист назвал Дудя "либеральным чучелом" и предрек "белорусизацию" России

В своей передаче Азаренок назвал Дудя "либеральным чучелом российского YouTube" и обвинил в продажности.
"Вы родину предали, продали за копейки, вы хотели подложить ее под похабный и мерзкий Запад", – сказал он, обращаясь к героям видео Дудя, белорусским мигрантам, которые в основном живут в соседних Литве и Польше.
Также в программе был продемонстрирован фрагмент фильма Дудя, в котором он спрашивает у собеседников, может ли в России повториться произошедшее в Беларуси.
"Считайте это моим политическим прогнозом – может. Западный белорусский ветер уже дует в вашу сторону. Готовьтесь, шавки... Белорусизация России – непреодолимая реальность", – сказал пропагандист.
26 января на YouTube-канале "вДудь" вышел фильм о белорусах-эммигрантах. В нем несколько выходцев из Беларуси рассказали, как власть преследовала их за поддержку оппозиционных протестов и как им пришлось эмигрировать из страны. Также в фильме упоминался и сам Азаренок, которого Дудь назвал главным пропагандистом Беларуси.
Массовая эмиграция белорусов началась после выборов президента в августе 2020 года, на которых, по официальным данным, победу одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу оппозиционерки Светланы Тихановской.
После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, в 2021 году протестная активность прекратилась).
По данным центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. Политическими заключенными в стране признаны сотни человек.