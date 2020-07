Белый дом расследует утечку информации о сговоре России и талибов, круг подозреваемых сузился – СМИ

Белый дом опросил людей, имеющих доступ к разведданным, чтобы выяснить, кто слил в СМИ информацию о том, что Россия якобы платит талибам за убийство американских солдат в Афганистане, сообщает Politico.

Администрация президента США Дональда Трампа начала внутреннее расследование, чтобы выяснить, кто из разведки распространил информацию о том, что Россия якобы платит талибам за убийство американских солдат в Афганистане. Об этом 7 июля сообщает Politico.

По данным издания, в ходе расследования опросили людей, имеющих доступ к разведданным, и в Белом доме сузили круг подозреваемых до менее чем 10 человек.

27 июня The New York Times впервые сообщила, что, по данным американской разведки, российская военная разведка тайно поощряла движение "Талибан" к убийству военных из западных стран, в том числе из США. 29 июня материал об этом опубликовала газета The Washington Post. По ее информации, жертвами предполагаемого сговора стало несколько человек.

Россия и "Талибан" отвергли информацию о сговоре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это "чушь собачья".

Американский президент заявил, что разведка США не считает достоверными данные о причастности РФ к убийствам американских военных в Афганистане.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан". Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

29 февраля 2020 года США и движение "Талибан" подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников. Если талибы выполнят свою часть соглашения, оставшиеся американские войска должны будут покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

9 марта стало известно о начале вывода американских войск из Афганистана. В течение следующих четырех с половиной месяцев количество американских военных в Афганистане должно уменьшиться с 13 тыс. до 8,6 тыс.