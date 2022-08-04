ГОРДОН
 
 
МИР

Блинкен и Боррель обсудили поддержку Украины и привлечение РФ к ответственности

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Блинкен и Боррель встретились в Камбодже
Блинкен и Боррель встретились в Камбодже
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен 4 августа встретился с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Разговор состоялся на полях встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) в Пномпене, Камбоджа.

"Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель обсудили нашу общую приверженность поддержке Украины и привлечению России к ответственности за ее неоправданную войну и вытекающие из этого глобальные последствия для энергетических рынков и продовольственной безопасности", – говорится в сообщении.

Как сообщила Европейская служба внешних связей, Боррель на брифинге перед встречей с Блинкеном заявил, что США и ЕС работают вместе, поддерживая Украину и защищая ее от российской агрессии.

"Это будет хороший повод еще раз объяснить миру, что продовольственный и энергетический кризис – это не следствие наших санкций, а последствия войны и российской блокады [экспорта зерна] из Украины. Я думаю, что мы должны приложить больше усилий, чтобы противостоять этому российскому нарративу. Миру важно понять, кто в этом виноват, кто нам обязан, вызывая кризисы в мире", – сказал он.

По словам Борреля, война РФ против Украины "создала тектонические изменения и посылает ударные волны по всему миру, и все расплачиваются за это".

"В Европе нам придется столкнуться с нехваткой газа. Спасибо за ваш вклад в замещение американским газом российского газа, который мы получим в эти недели", – сказал политик.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

США и Евросоюз последовательно поддерживают Украину, предоставляя ей финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также они и ряд других государств ввели санкции против РФ и неоднократно их усиливали.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, газ, Энтони Блинкен, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
Каменских опубликовала фрагмент новой песни на украинском языке. Полякова заявила, что уже ее слышала. Видео
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева
Дочь мэра Днепра Филатова позировала на открытом балконе многоэтажки с видом на достопримечательности Киева
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка в бикини. Фото
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (308897)
2
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (154945)
3
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (95592)
4
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (81271)
5
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (76122)
6
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе (62036)
7
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой (54086)
8
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (48571)
 
 
 
 