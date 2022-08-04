Блинкен и Боррель обсудили поддержку Украины и привлечение РФ к ответственности

Разговор состоялся на полях встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) в Пномпене, Камбоджа.

"Госсекретарь Блинкен и верховный представитель Боррель обсудили нашу общую приверженность поддержке Украины и привлечению России к ответственности за ее неоправданную войну и вытекающие из этого глобальные последствия для энергетических рынков и продовольственной безопасности", – говорится в сообщении.

Как сообщила Европейская служба внешних связей, Боррель на брифинге перед встречей с Блинкеном заявил, что США и ЕС работают вместе, поддерживая Украину и защищая ее от российской агрессии.

"Это будет хороший повод еще раз объяснить миру, что продовольственный и энергетический кризис – это не следствие наших санкций, а последствия войны и российской блокады [экспорта зерна] из Украины. Я думаю, что мы должны приложить больше усилий, чтобы противостоять этому российскому нарративу. Миру важно понять, кто в этом виноват, кто нам обязан, вызывая кризисы в мире", – сказал он.

По словам Борреля, война РФ против Украины "создала тектонические изменения и посылает ударные волны по всему миру, и все расплачиваются за это".

"В Европе нам придется столкнуться с нехваткой газа. Спасибо за ваш вклад в замещение американским газом российского газа, который мы получим в эти недели", – сказал политик.