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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Люди во всем мире ждут". США приветствовали первый украинский корабль с продовольствием, который прошел Черное море

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3 августа первое судно Razoni прошло проверки и получило разрешение на выход из Черного моря через пролив Босфор
3 августа первое судно Razoni прошло проверки и получило разрешение на выход из Черного моря через пролив Босфор
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал успешный проход первого корабля в рамках договора о разблокировании украинского морского экспорта, соответствующие слова политик опубликовал в Twitter.

“Мы поздравляем первый корабль с зерном, который вышел из Украины и безопасно пересек Черное море. Мы высоко оцениваем ООН и усилия Турции по доставке украинского зерна тем, кто страдает из-за отсутствия продовольственной безопасности”, – говорится в сообщении.

Посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что США будут следить за каждым кораблем, чтобы убедиться, что Россия придерживается своих обязательств, написала она в Twitter.

"Украина готова отправить еще 16 кораблей, которые заблокированы в портах Черноморск, Одесса и Южный. Люди во всем мире ждут, чтобы все стороны придерживались своих обязательств по доставке этого продовольствия тем, кто в нем нуждается”, – отметила Бринк.

Первое судно под флагом Сьерра-Леоне Razoni успешно вышло из порта Одессы и после проверок 3 августа получило разрешение на проход через Босфор. На борту судна Razoni находится около 27 тыс. тонн кукурузы. По информации "Анадолу", судно уже взяло курс в порт Триполи на севере Ливана.

Контекст:

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.

"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.

Теги: Черное море, Госдепартамент США, посол США, экспорт, Энтони Блинкен, война России против Украины, Бриджит Бринк
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