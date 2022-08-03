"Люди во всем мире ждут". США приветствовали первый украинский корабль с продовольствием, который прошел Черное море

“Мы поздравляем первый корабль с зерном, который вышел из Украины и безопасно пересек Черное море. Мы высоко оцениваем ООН и усилия Турции по доставке украинского зерна тем, кто страдает из-за отсутствия продовольственной безопасности”, – говорится в сообщении.

We welcome the first grain ship departing Ukraine and safely crossing the Black Sea. We commend the @UN and Turkey's efforts to get Ukraine’s grain to those suffering from food insecurity. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 3, 2022

Посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что США будут следить за каждым кораблем, чтобы убедиться, что Россия придерживается своих обязательств, написала она в Twitter.

"Украина готова отправить еще 16 кораблей, которые заблокированы в портах Черноморск, Одесса и Южный. Люди во всем мире ждут, чтобы все стороны придерживались своих обязательств по доставке этого продовольствия тем, кто в нем нуждается”, – отметила Бринк.

Перше судно, яке вирушило з українських портів з початку російської війни, щойно пройшло перевірку і зараз прямує до Лівану з 26 000 метричними тоннами кукурудзи. Ми будемо стежити за кожним кораблем, щоб впевнитись, що Росія дотримається своїх зобов’язань. https://t.co/zorF80sIgM pic.twitter.com/ueWfSoEkda — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 3, 2022

Первое судно под флагом Сьерра-Леоне Razoni успешно вышло из порта Одессы и после проверок 3 августа получило разрешение на проход через Босфор. На борту судна Razoni находится около 27 тыс. тонн кукурузы. По информации "Анадолу", судно уже взяло курс в порт Триполи на севере Ливана.