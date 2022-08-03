"Люди во всем мире ждут". США приветствовали первый украинский корабль с продовольствием, который прошел Черное море

“Мы поздравляем первый корабль с зерном, который вышел из Украины и безопасно пересек Черное море. Мы высоко оцениваем ООН и усилия Турции по доставке украинского зерна тем, кто страдает из-за отсутствия продовольственной безопасности”, – говорится в сообщении.
We welcome the first grain ship departing Ukraine and safely crossing the Black Sea. We commend the @UN and Turkey's efforts to get Ukraine’s grain to those suffering from food insecurity.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 3, 2022
Посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что США будут следить за каждым кораблем, чтобы убедиться, что Россия придерживается своих обязательств, написала она в Twitter.
"Украина готова отправить еще 16 кораблей, которые заблокированы в портах Черноморск, Одесса и Южный. Люди во всем мире ждут, чтобы все стороны придерживались своих обязательств по доставке этого продовольствия тем, кто в нем нуждается”, – отметила Бринк.
Перше судно, яке вирушило з українських портів з початку російської війни, щойно пройшло перевірку і зараз прямує до Лівану з 26 000 метричними тоннами кукурудзи. Ми будемо стежити за кожним кораблем, щоб впевнитись, що Росія дотримається своїх зобов’язань. https://t.co/zorF80sIgM pic.twitter.com/ueWfSoEkda— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 3, 2022
Первое судно под флагом Сьерра-Леоне Razoni успешно вышло из порта Одессы и после проверок 3 августа получило разрешение на проход через Босфор. На борту судна Razoni находится около 27 тыс. тонн кукурузы. По информации "Анадолу", судно уже взяло курс в порт Триполи на севере Ливана.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна (Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же). Агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на текст документа, сообщило, что соглашение касается безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов и удобрений из морских портов Одесса, Черноморск и Пивденный в течение 120 дней с момента подписания с возможностью продления этого срока.
"Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые и гражданские суда, а также на портовые средства, участвующие в этой инициативе", – говорилось в документе. Тем не менее 23 июля российские оккупанты атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". После этого страхование кораблей с украинским зерном подорожало в 200 раз.