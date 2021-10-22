Boeing запланировал испытательный полет беспилотной капсулы на начало 2022 года

По его словам, в случае успешного запуска компания в течение шести месяцев проведет пилотируемый пуск ракеты.

Контекст:

Boeing построил Starliner по контракту с NASA для доставки астронавтов на низкую околоземную орбиту в 2011 году.

В 2019 году компания впервые запустила космический корабль к МКС, но Starliner не вышел на запланированную орбиту и был вынужден вернуться на Землю.

3 августа 2021 года CST-100 должен был отправиться на МКС с мыса Канаверал (Флорида, США), однако полет был отменен за несколько часов до старта из-за проблем с клапанами силовой установки. На данный момент компания еще проводит испытания клапанов для устранения неисправностей.