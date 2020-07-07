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Бойфренд агента РФ Бутиной получил семилетний срок в США

Консервативный лоббист Пол Эриксон попал в поле зрения правоохранительных органов США благодаря романтической связи с российским агентом Марией Бутиной. Приговор Эриксону не связан с его романом – ему дали семь лет за мошенничество и отмывание денег.

Суд по делу бывшего бойфренда Бутиной завершен
Суд по делу бывшего бойфренда Бутиной завершен
Фото: depositphotos.com

Суд в штате Южная Дакота 6 июля приговорил бизнесмена и лоббиста Пола Эриксона к семи годам лишения свободы за мошенничество, обман инвесторов и отмывание денег в крупном размере, об этом сообщило издание Argus Leader.

В поле зрения правоохранительной системы США Эриксон попал благодаря романтической связи с Марией Бутиной, россиянкой, которую осудили и депортировали за попытку оказывать влияние на политиков в США без регистрации иностранным агентом.

Обвинение не касается романа Эриксона и Бутиной, а также правонарушений, инкриминированных россиянке. Следствие заявило, что мужчина с 1996-го по 2018 год создал несколько незаконных инвестиционных схем, выманивая и присваивая деньги вкладчиков. Судья в приговоре упомянула среди жертв мошенничества бывших одноклассников, членов семьи и крестную мать Эриксона. В общей сложности он присвоил более $5,3 млн.

Адвокат просил, чтобы суд позволил осужденному отбывать срок дома, поскольку тот перенес операцию по замене сердечного клапана, а в исправительном учреждении рискует заразиться коронавирусом. Суд отверг ходатайство; Эриксон обязан явиться в тюрьму 20 июля.

Бизнесмен был известен как активист и лоббист, отстаивавший интересы консервативного крыла Республиканской партии. В 1992 году он принимал участие в кампании по номинации Пэта Бьюкенена в президенты США.

С 2000-х годов Эриксон и его компании трижды фигурировали в судебных процессах по делам о мошенничестве.

С Бутиной он познакомился на почве общего интереса к легализации оружия. ФБР полагало, что пара в 2015 году вступила в сговор с рядом лиц, чтобы россиянка действовала в США под руководством "высокопоставленного чиновника РФ", не пройдя соответствующую регистрацию в органах юстиции Соединенных Штатов. По данным СМИ, этим чиновником мог являться бывший российский сенатор Александр Торшин.

Бутину задержали 15 июля 2018 года в Вашингтоне13 декабря 2018 года она частично признала себя виновной в сговоре с целью нанести вред США.

26 апреля 2019-го Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Суд засчитал девять месяцев, которые она провела в заключении после ареста. 26 октября 2019 года ее депортировали в Россию после освобождения из исправительного учреждения во Флориде, где она отбывала наказание.

Теги: США, инвестиции, тюрьма, мошенничество, Мария Бутина, Пол Эриксон, отмывание денег, коронавирус
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