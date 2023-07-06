Британский суд постановил обнародовать личную переписку Джонсона из-за "ковидных вечеринок"

Хизер Хеллетт, главный следователь по делу о нескольких вечеринках в официальной резиденции главы британского правительства на Даунинг-стрит во время карантина из-за COVID-19 еще в апреле обратилась к правительству с просьбой передать переписку Джонсона. Там отказались, заявив, что эта информация является "однозначно несущественной" и не имеет отношения к делу.

Издание отмечает, что согласно решению Высокого суда, Офис кабинета министров может опротестовать и новое решение. Однако офис премьера уже заявил, что "полностью подчинится этому решению и теперь будет работать с группой по расследованию над практическими мерами".

"Решение суда является разумным решением и означает, что следствие сможет ознакомиться с информацией, которую сочтет нужной", – цитирует Politico заявление правительства.