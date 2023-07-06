Британский суд постановил обнародовать личную переписку Джонсона из-за "ковидных вечеринок"

Хизер Хеллетт, главный следователь по делу о нескольких вечеринках в официальной резиденции главы британского правительства на Даунинг-стрит во время карантина из-за COVID-19 еще в апреле обратилась к правительству с просьбой передать переписку Джонсона. Там отказались, заявив, что эта информация является "однозначно несущественной" и не имеет отношения к делу.
Издание отмечает, что согласно решению Высокого суда, Офис кабинета министров может опротестовать и новое решение. Однако офис премьера уже заявил, что "полностью подчинится этому решению и теперь будет работать с группой по расследованию над практическими мерами".
"Решение суда является разумным решением и означает, что следствие сможет ознакомиться с информацией, которую сочтет нужной", – цитирует Politico заявление правительства.
Скандал при участии Джонсона, получивший название "патигейт", разгорелся 19 декабря 2021 года, когда британская газета The Guardian опубликовала фотографию премьера и более десятка людей, пьющих вино в саду его резиденции на Даунинг-стрит. Снимок был сделан во время локдауна и жестких коронавирусных ограничений в мае 2020 года.
10 января 2022-го скандал вспыхнул с новой силой, поскольку в СМИ попало электронное письмо, в котором помощник Джонсона Мартин Рейнольдс приглашает 100 сотрудников и премьер-министра во время локдауна на вечеринку. В приглашении гостям предлагали после "напряженного периода" "выпить несколько социально дистанцированных напитков в саду". "Приносите свою выпивку!" – говорилось в письме.
12 апреля Джонсон сообщил, что заплатил штраф за нарушение правил карантина. Вместе с ним на £50 (1925 грн) были оштрафованы его жена и тогдашний канцлер казначейства Риши Сунак, отмечает Sky News. В том же месяце Джонсон извинился за вечеринку, признав, что она была ошибкой.
В начале июня Джонсону пытались объявить вотум недоверия из-за скандала с вечеринками. Тогда главе правительства удалось сохранить должность, хотя за его отставку проголосовали 148 однопартийцев Джонсона. Однако из-за последующей череды скандалов 7 июля Джонсон сам объявил об отставке.
9 июня 2023 года The Guardian сообщил, что Джонсон покидает британский парламент на фоне скандала с COVID-вечеринками. Он отметил, что ему грустно покидать парламент, но больше всего он сбит с толку и потрясен тем, что его можно так "антидемократически вытеснить".