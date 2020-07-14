Выпускаемый Букингемским дворцом джин продается по цене £40 за бутылку объемом 0,7 литра. Производитель утверждает, что напиток сделан на основе ингредиентов, собранных в садах дворца королевы Великобритании Елизаветы II.

В Великобритании Букингемский дворец выпустил собственный джин с ингредиентами из сада королевы Елизаветы II. Об этом 13 июля сообщило издание Evening Standard.

Джин можно приобрести в любом магазине Royal Collection Trust по цене £40 (1350 грн) за бутылку объемом 0,7 литра. Он также будет подаваться на всех будущих официальных мероприятиях во дворце.

Джин получен из 12 растительных компонентов и содержит цитрусовые и травяные ноты. Многие из растительных компонентов были собраны в саду Букингемского дворца – это лимонная вербена, ягоды боярышника, лавровый лист и листья шелковицы.

Издание пишет, что королева Елизавета является ценителем джина.