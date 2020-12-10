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Бывший король Испании Хуан Карлос выплатил государству почти €700 тыс. налогового долга

Бывший король Испании Хуан Карлос по собственной инициативе погасил весь свой налоговый долг, включая проценты и пеню, рассказал его адвокат Хавьер Санчес-Хунко.

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Хуан Карлос I погасил весь налоговый долг
Хуан Карлос I погасил весь налоговый долг
Фото: ЕРА

Бывший король Испании Хуан Карлос I выплатил государству €678,393 тыс. налогового долга. Об этом говорится в пресс-релизе его адвоката Хавьера Санчеса-Хунко, обнародованном 9 декабря, пишет Financial Times.

По словам адвоката, экс-монарх погасил долг по собственной инициативе и теперь вся задолженность, включая проценты и пеню, покрыта. 

Хуан Карлос I, "как и прежде, остается в распоряжении прокуратуры для любой процедуры или действия, которые она сочтет необходимыми", отметил Санчес-Хунко. 

Согласно Уголовному кодексу Испании, если человек добровольно погасит налоговый долг до официального уведомления о судебном разбирательстве налоговыми органами или системой правосудия, его нарушения больше не будут подлежать уголовному преследованию, отметила газета El País.

Издание пишет, что налоговое управление Испании может посчитать решенными проблемы бывшего короля с налогами. Если это произойдет, расследование, в том числе по подозрению в отмывании денег, могут прекратить, отмечает El País. 

Расследование по статьям об отмывании денег и налоговом мошенничестве в отношении бывшего короля прокуратура Испании начала в июне 2020 года. 

Бывшая подруга Хуана Карлоса, владелица багамской компании Solare Коринна Ларсен дала показания о том, что в 2012 году тогдашний правящий испанский монарх перевел на ее счета $65 млн, вероятно, полученные от короля Саудовской Аравии Абдаллы. Предполагается, что Хуан Карлос через два фонда управлял средствами, имеющими непрозрачное происхождение.

В марте 2020 года король Испании Фелипе VI получил письмо от британской юридической фирмы Kobre & Kim. В нем сообщалось, что в случае смерти Хуана Карлоса его сын получит статус бенефициара офшорного фонда Lucum Foundation. Фелипе VI заявил об отказе унаследовать "любые активы, инвестиции или финансовые структуры, происхождение которых не соответствует критериям законности".

Он также объявил о намерении лишить своего отца годового пособия в размере €194 232, которое выделялось из государственного бюджета.

Хуан Карлос I на фоне коррупционного скандала в августе покинул страну

Теги: налоги, коррупция, Испания, мошенничество, расследование, выплаты, офшор, Хуан Карлос
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