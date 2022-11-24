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Бывший офицер КГБ Попов: Убрать Путина можно, если кто-то из его ближайшего окружения выйдет на контакт с американцами и скажет: "Вы мне помогите, а я Вовика уберу"

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Попов считает, что к Путину подобраться сложно, но можно
Попов считает, что к Путину подобраться сложно, но можно
Фото: EPA

Офицер Комитета государственной безопасности СССР в отставке Владимир Попов считает, что западным спецслужбам сложно подобраться к президенту РФ Владимиру Путину с целью его ликвидации, но убийство можно попытаться организовать через ближайшее окружение политика. Такое мнение Попов высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Попов работал в КГБ в 1972–1991 годах, сейчас живет в Канаде.

Гордон спросил, могут ли американцы "физически убрать Путина". 

"Сложно. Как подобраться? Ну как? Непросто. Это только в том случае, если в ближайшем окружении найдется какой-то инициативный человек, который добровольно выйдет на контакт с американскими спецслужбами и скажет: "Вы мне помогите, а я Вовика, так сказать, уберу", – предположил бывший офицер КГБ. 

Он подчеркнул, что Федеральная служба охраны, которая обеспечивает Путину безопасность, охраняет его везде – "во всех его резиденциях и бункерах".

"Повара, как он сам признавал, это еще со времен Советского Союза известно, – все военнослужащие. В данном случае ФСО, а раньше – 9-го управления. Крайне сложно подобраться", – сказал Попов. 

Гордон возразил, что к советскому диктатору Иосифу Сталину "подобрались" (по одной из версий, Сталина убили его же соратники). 

"Верхушка", – ответил Попов. 

По его мнению, "верхушка" и Путиным сейчас "крайне недовольна", но пока не готова его свергнуть. 

"Может быть, они будут доводить до критического момента, чтобы все [в итоге] списать на него: "Это вот Путин, мы-то хорошие. А это вот он злодей", – сказал бывший офицер КГБ.

Он допустил, что западные спецслужбы уже работают с окружением Путина.

"Конечно [работают]. Трудно сказать, насколько эффективно. Потому что, опять-таки, не так уже просто подойти. Традиционно как Советский Союз, так и нынешняя Россия – достаточно закрытые общества. Особенно сейчас, находясь в изоляции. Чисто физически сложно подойти, – сказал Попов.  Я представляю, под каким колпаком (хотя это традиционно было, но тем не менее), особенно сейчас, находится американское посольство. А нередко для установления первоначальных контактов использовались – во всех странах это одинаково – приемы в посольстве по любому поводу. Какие-то знаменательные даты – фуршет, разговоры вроде как ни о чем... И устанавливался первоначальный психологический контакт. Сейчас это невозможно. Поэтому нужно выходить вовне, а вовне все под контролем".

Он продолжил, что если бы окружение Путина выезжало сейчас за границу, установить с ним контакт было бы легче. 

"А теперь и этого нет. Поэтому чисто физически к нему подобраться сложно... Но если есть желание, всегда можно достигнуть желаемого результата. Я добавлю: и нужно. И можно, и нужно", – отметил Попов. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Иосиф Сталин, убийство, Владимир Попов
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