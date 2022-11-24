Бывший офицер КГБ Попов: Убрать Путина можно, если кто-то из его ближайшего окружения выйдет на контакт с американцами и скажет: "Вы мне помогите, а я Вовика уберу"

Попов работал в КГБ в 1972–1991 годах, сейчас живет в Канаде.

Гордон спросил, могут ли американцы "физически убрать Путина".

"Сложно. Как подобраться? Ну как? Непросто. Это только в том случае, если в ближайшем окружении найдется какой-то инициативный человек, который добровольно выйдет на контакт с американскими спецслужбами и скажет: "Вы мне помогите, а я Вовика, так сказать, уберу", – предположил бывший офицер КГБ.

Он подчеркнул, что Федеральная служба охраны, которая обеспечивает Путину безопасность, охраняет его везде – "во всех его резиденциях и бункерах".

"Повара, как он сам признавал, это еще со времен Советского Союза известно, – все военнослужащие. В данном случае ФСО, а раньше – 9-го управления. Крайне сложно подобраться", – сказал Попов.

Гордон возразил, что к советскому диктатору Иосифу Сталину "подобрались" (по одной из версий, Сталина убили его же соратники).

"Верхушка", – ответил Попов.

По его мнению, "верхушка" и Путиным сейчас "крайне недовольна", но пока не готова его свергнуть.

"Может быть, они будут доводить до критического момента, чтобы все [в итоге] списать на него: "Это вот Путин, мы-то хорошие. А это вот он злодей", – сказал бывший офицер КГБ.

Он допустил, что западные спецслужбы уже работают с окружением Путина.

"Конечно [работают]. Трудно сказать, насколько эффективно. Потому что, опять-таки, не так уже просто подойти. Традиционно как Советский Союз, так и нынешняя Россия – достаточно закрытые общества. Особенно сейчас, находясь в изоляции. Чисто физически сложно подойти, – сказал Попов. – Я представляю, под каким колпаком (хотя это традиционно было, но тем не менее), особенно сейчас, находится американское посольство. А нередко для установления первоначальных контактов использовались – во всех странах это одинаково – приемы в посольстве по любому поводу. Какие-то знаменательные даты – фуршет, разговоры вроде как ни о чем... И устанавливался первоначальный психологический контакт. Сейчас это невозможно. Поэтому нужно выходить вовне, а вовне все под контролем".

Он продолжил, что если бы окружение Путина выезжало сейчас за границу, установить с ним контакт было бы легче.

"А теперь и этого нет. Поэтому чисто физически к нему подобраться сложно... Но если есть желание, всегда можно достигнуть желаемого результата. Я добавлю: и нужно. И можно, и нужно", – отметил Попов.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube