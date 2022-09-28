"С власти его снимать, этого президента". Российский военный в перехвате ГУР выступил за свержение режима Путина

"На х…й с власти его снимать, этого президента. Эта война никому на х…й не нужна. Мне не холодно, не жарко от этой Украины", – пожаловался оккупант.
В то же время, обсуждая объявленную в России мобилизацию, он советуется с матерью по поводу продления контракта. Женщина в ответ спрашивает: "Неужели ты не навоевался?"
Также мать оккупанта рассказывает, что в Москве пункты мобилизации развернули даже на железнодорожном вокзале.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября сообщил, что за сентябрь на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.
По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 58 150 российских оккупантов.
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".