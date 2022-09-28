ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"С власти его снимать, этого президента". Российский военный в перехвате ГУР выступил за свержение режима Путина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину
21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину
Фото: ЕРА

Российский военный в телефонном разговоре со своей матерью выступил за свержение режима президента РФ Владимира Путина. Перехват разговора 28 сентября в Telegram опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"На х…й с власти его снимать, этого президента. Эта война никому на х…й не нужна. Мне не холодно, не жарко от этой Украины", – пожаловался оккупант.

В то же время, обсуждая объявленную в России мобилизацию, он советуется с матерью по поводу продления контракта. Женщина в ответ спрашивает: "Неужели ты не навоевался?"

Также мать оккупанта рассказывает, что в Москве пункты мобилизации развернули даже на железнодорожном вокзале.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября сообщил, что за сентябрь на востоке Украины освобождены около 9 тыс. км² территории.

По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали около 58 150 российских оккупантов.

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ сообщали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано, и даже местные власти в РФ признают, что мобилизуют и "граждан, которые не должны призываться".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, мобилизация, разведка, ВСУ, война России против Украины, власть, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны
"Это позволяет визуализировать свое будущее и двигаться вперед". Зарицкая рассказала, как поддерживает себя во время войны
"Она была высокомерной". Танкович рассказал о своем общении с Марченко во время ее работы на СТБ
"Она была высокомерной". Танкович рассказал о своем общении с Марченко во время ее работы на СТБ
"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини
"О боже!", "Малышка". В сети обсуждают видео Рианны в бикини
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Тина Кароль: Я работаю над собой! Причина – деспотичное воспитание. Это ломает в корне
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
Пэлтроу по случаю своего 50-летия снялась без одежды, белья и макияжа. Фото
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок
"Это личное дело каждого". Жена покинувшего Украину Ямы прокомментировала его поступок
"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас
"Лапуля!" Звезда проекта студии "Квартал 95" Сопонару, переехавшая в Лондон, показала, как выглядит сейчас
"В этом году он не похож на предыдущие". Легкоатлетка Бех-Романчук рассказала, как проводит свой отпуск
"В этом году он не похож на предыдущие". Легкоатлетка Бех-Романчук рассказала, как проводит свой отпуск
Мейхер в тесном платье показала фигуру со всех сторон
Мейхер в тесном платье показала фигуру со всех сторон
Танкович рассказал, почему экс-участники "Дизель Студио" Писаренко и Никишин развлекают россиян во время войны РФ против Украины
Танкович рассказал, почему экс-участники "Дизель Студио" Писаренко и Никишин развлекают россиян во время войны РФ против Украины
47-летняя Могилевская после слухов о беременности опубликовала снимки в облегающем платье
47-летняя Могилевская после слухов о беременности опубликовала снимки в облегающем платье
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США
"Когда ты родился, я была моложе тебя сейчас". 39-летняя Осадчая показала 20-летнего сына, который учится в США
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
"Город, который является символом украинского сопротивления". Вакарчук показал, как выглядит обстреливаемый оккупантами Бахмут. Видео
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
Полякова: Я очень благодарна загранице, что она принимает наших женщин и платит нам. Я, кстати, взяла соцвыплаты
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (181527)
2
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (124768)
3
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (121984)
4
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (110024)
5
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (93923)
6
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (83599)
7
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (34116)
8
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (33147)
 
 
 
 