"С власти его снимать, этого президента". Российский военный в перехвате ГУР выступил за свержение режима Путина

21 сентября Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину Фото: ЕРА

"На х…й с власти его снимать, этого президента. Эта война никому на х…й не нужна. Мне не холодно, не жарко от этой Украины", – пожаловался оккупант.

В то же время, обсуждая объявленную в России мобилизацию, он советуется с матерью по поводу продления контракта. Женщина в ответ спрашивает: "Неужели ты не навоевался?"

Также мать оккупанта рассказывает, что в Москве пункты мобилизации развернули даже на железнодорожном вокзале.

Война России против Украины. Главное (обновляется)