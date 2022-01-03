Число случаев COVID-19 в мире превысило 290 млн

Пандемия коронавируса продолжается с конца 2019 года Фото: EPA

С начала распространения вируса в мире от болезни скончались 5,44 млн человек.

В число стран – лидеров по количеству случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Первое место по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявили 55,1 млн инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 826 тыс.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34,9 млн, а число умерших – 481,9 тыс. человек.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где зафиксировали 22,3 млн случая болезни. Умерли 619,4 тыс. человек.

В то же время, рост заболеваемости сейчас наблюдается, помимо США, в Великобритании, Франции и Италии – эти страны на первых местах по количеству новых случаев заражения за последний месяц.