Число случаев COVID-19 в мире превысило 290 млн

С начала распространения вируса в мире от болезни скончались 5,44 млн человек.
В число стран – лидеров по количеству случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Первое место по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявили 55,1 млн инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 826 тыс.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34,9 млн, а число умерших – 481,9 тыс. человек.
На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где зафиксировали 22,3 млн случая болезни. Умерли 619,4 тыс. человек.
В то же время, рост заболеваемости сейчас наблюдается, помимо США, в Великобритании, Франции и Италии – эти страны на первых местах по количеству новых случаев заражения за последний месяц.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус надеется, что человечество сможет победить пандемию в 2022 году.
29 декабря 2021 года в мире подтвердили 1,351 млн новых случаев коронавирусной инфекции – этот показатель стал рекордным с начала пандемии. Ухудшение в мире эпидемической ситуации связывают с распространением штамма коронавируса "Омикрон".