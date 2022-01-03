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Число случаев COVID-19 в мире превысило 290 млн

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Пандемия коронавируса продолжается с конца 2019 года
Пандемия коронавируса продолжается с конца 2019 года
Фото: EPA

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире на утро 3 января достигло 290,17 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от болезни скончались 5,44 млн человек.

В число стран – лидеров по количеству случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Первое место по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявили 55,1 млн инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 826 тыс.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34,9 млн, а число умерших – 481,9 тыс. человек.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где зафиксировали 22,3 млн случая болезни. Умерли 619,4 тыс. человек.

В то же время, рост заболеваемости сейчас наблюдается, помимо США, в Великобритании, Франции и Италии – эти страны на первых местах по количеству новых случаев заражения за последний месяц. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус надеется, что человечество сможет победить пандемию в 2022 году.

29 декабря 2021 года в мире подтвердили 1,351 млн новых случаев коронавирусной инфекции – этот показатель стал рекордным с начала пандемии. Ухудшение в мире эпидемической ситуации связывают с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Теги: США, Индия, Бразилия, вирус, болезнь, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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