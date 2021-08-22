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Девушки из команды робототехников покинули Афганистан. Они вылетели в Катар после захвата власти талибами

В прошлом году девушки сделали аппараты ИВЛ из автозапчастей
В прошлом году девушки сделали аппараты ИВЛ из автозапчастей
Фото: unicef.org

Девять девушек из команды робототехников вылетели в Катар после прихода к власти боевиков движения "Талибан". Об этом телерадиокомпании BBC 21 августа сообщили в организации Digital Citizen Fund (DCF), главной организации команды.

Рейс из Афганистана организовало правительство Катара. Фонд обратился к катарским чиновникам еще 12 августа, за три дня до захвата Кабула талибами.

Катарская сторона в ускоренном порядке оформила визы девушкам возрастом 15–19 лет и их 25-летнего преподавателя.

Члены правительства Катара поддерживали связь с командой после того, как они приняли ее в столице страны Дохе в 2019 году. Девочки приехали из города Герат на западе Афганистана, сообщила ВВС.

Член правления DCF Элизабет Шеффер Браун  отметила, что девушки могут остаться в Катаре или уехать, чтобы продолжить учебу. По ее словам, несколько университетов по всему миру, в том числе в США, предлагают им стипендии.

Другие члены команды остаются в Афганистане вместе с учителями, наставниками и другими людьми, которые работают в организации.

Контекст:

Женскую команду робототехников сформировала афганский технический предприниматель, основатель DCF Ройя Махбуб в 2017 году. В прошлом году они сделали недорогие аппараты искусственной вентиляции легких из автомобильных запчастей.

В период правления талибов в Афганистане с 1996-го по 2001 годы неоднократно фиксировались факты жестокого отношения к женщинам, в том числе забивание камнями и публичные казни. Им приходилось закрывать лицо и появляться на улице в сопровождении родственников-мужчин. Кроме этого, женщины не могли работать, а  девочкам не разрешали посещать школы.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

По сведениям американского телеканала NBC News, афганские женщины опасаются "темного будущего" и потери прав после того, как страна перешла под контроль талибов.

Теги: Афганистан, боевики, Катар, Талибан, талибы, Кабул, визы, робот, Доха, девушка, наступление талибов в Афганистане 2021
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