Девушки из команды робототехников покинули Афганистан. Они вылетели в Катар после захвата власти талибами

Рейс из Афганистана организовало правительство Катара. Фонд обратился к катарским чиновникам еще 12 августа, за три дня до захвата Кабула талибами.
Катарская сторона в ускоренном порядке оформила визы девушкам возрастом 15–19 лет и их 25-летнего преподавателя.
Члены правительства Катара поддерживали связь с командой после того, как они приняли ее в столице страны Дохе в 2019 году. Девочки приехали из города Герат на западе Афганистана, сообщила ВВС.
Член правления DCF Элизабет Шеффер Браун отметила, что девушки могут остаться в Катаре или уехать, чтобы продолжить учебу. По ее словам, несколько университетов по всему миру, в том числе в США, предлагают им стипендии.
Другие члены команды остаются в Афганистане вместе с учителями, наставниками и другими людьми, которые работают в организации.
Женскую команду робототехников сформировала афганский технический предприниматель, основатель DCF Ройя Махбуб в 2017 году. В прошлом году они сделали недорогие аппараты искусственной вентиляции легких из автомобильных запчастей.
В период правления талибов в Афганистане с 1996-го по 2001 годы неоднократно фиксировались факты жестокого отношения к женщинам, в том числе забивание камнями и публичные казни. Им приходилось закрывать лицо и появляться на улице в сопровождении родственников-мужчин. Кроме этого, женщины не могли работать, а девочкам не разрешали посещать школы.
После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.
В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.
По сведениям американского телеканала NBC News, афганские женщины опасаются "темного будущего" и потери прав после того, как страна перешла под контроль талибов.