Девушки из команды робототехников покинули Афганистан. Они вылетели в Катар после захвата власти талибами

В прошлом году девушки сделали аппараты ИВЛ из автозапчастей Фото: unicef.org

Рейс из Афганистана организовало правительство Катара. Фонд обратился к катарским чиновникам еще 12 августа, за три дня до захвата Кабула талибами.

Катарская сторона в ускоренном порядке оформила визы девушкам возрастом 15–19 лет и их 25-летнего преподавателя.

Члены правительства Катара поддерживали связь с командой после того, как они приняли ее в столице страны Дохе в 2019 году. Девочки приехали из города Герат на западе Афганистана, сообщила ВВС.

Член правления DCF Элизабет Шеффер Браун отметила, что девушки могут остаться в Катаре или уехать, чтобы продолжить учебу. По ее словам, несколько университетов по всему миру, в том числе в США, предлагают им стипендии.

Другие члены команды остаются в Афганистане вместе с учителями, наставниками и другими людьми, которые работают в организации.