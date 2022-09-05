Сегодня объявят нового премьер-министра Великобритании

Результаты выборов огласит глава комитета 1922 года Консервативной партии Грэм Бреди.

Во вторник, 6 сентября, Борис Джонсон, возможно, произнесет в своей резиденции последнюю речь на должности главы правительства, отметил телеканал. После этого он и победитель конкурса встретятся с королевой Великобритании в Шотландии, где Елизавета II официально назначит следующего премьер-министра. Традиционно новый премьер-министр приглашается в Букингемский дворец, но сейчас королева находится в Балморе.

После этого новый премьер произнесет свою первую речь на Даунинг-стрит в качестве премьер-министра. По информации Skynews, во второй половине дня новый глава правительства начнет назначать свою высшую правительственную команду, а также совершать звонки международным партнерам. Министр иностранных дел Лиз Трасс, в частности, анонсировала, что первым делом позвонила бы президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В среду, 7 сентября, новый премьер-министр проведет первое заседание Кабинета министров, и продолжит назначать глав министерств. Также, по информации Skynews, в первый дни на посту нового главу правительства позовут на "сверхсекретное совещание и просят составить план на случай ядерной атаки".

Борис Джонсон, который был на посту премьер-министра три года, будет продолжать "оказывать огромное влияние на британскую политику", считают аналитики британской газеты Financial Times. Они отметили, что теперь, не будучи во главе страны, Джонсон "действительно будет высказывать свое мнение".

Американский вестник Times подчеркнул, что Джонсон приобрел "международную известность как один из ведущих борцов за выход Великобритании из Европейского союза", и без него Brexit "мог бы никогда не произойти".