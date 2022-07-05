Экс-глава МИД Австрии, которая танцевала с Путиным на своей свадьбе, эмигрировала из-за "угроз смерти"

Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017 – 2019 годах, Путин приезжал на ее свадьбу в 2018-м Фото: ЕРА

По утверждению Кнайсль, она уехала из страны из-за "угроз смерти" и сейчас не дает интервью.

Никаких деталей относительно ее эмиграции в материале издания нет. У нее просили комментарий для статьи о влиянии РФ на Австрию и деле экс-сотрудник австрийской службы внутренней безопасности Эгисто Отта, которого подозревают в работе на Россию.

По информации The Washington Post, Отт вместе с другими сотрудниками австрийской разведки разрабатывал план реорганизации службы безопасности в новый департамент в составе министерства иностранных дел в период, когда главой МИД была Кнайсль.

В документах следствия, с которыми ознакомилось издание, не говорится, знала ли она об этом плане. В комментарии The Washington Post Кнайсль заявила, что ничего не знала об этом и "никогда не слышала" про Отта.