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Экс-глава МИД Австрии, которая танцевала с Путиным на своей свадьбе, эмигрировала из-за "угроз смерти"

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Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017 2019 годах, Путин приезжал на ее свадьбу в 2018-м
Кнайсль возглавляла МИД Австрии в 2017 – 2019 годах, Путин приезжал на ее свадьбу в 2018-м
Фото: ЕРА

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль эмигрировала из Австрии. Об этом она заявила в комментарии The Washington Post 5 июля.

По утверждению Кнайсль, она уехала из страны из-за "угроз смерти" и сейчас не дает интервью. 

Никаких деталей относительно ее эмиграции в материале издания нет. У нее просили комментарий для статьи о влиянии РФ на Австрию и деле экс-сотрудник австрийской службы внутренней безопасности Эгисто Отта, которого подозревают в работе на Россию. 

По информации The Washington Post, Отт вместе с другими сотрудниками австрийской разведки разрабатывал план реорганизации службы безопасности в новый департамент в составе министерства иностранных дел в период, когда главой МИД была Кнайсль. 

В документах следствия, с которыми ознакомилось издание, не говорится, знала ли она об этом плане. В комментарии The Washington Post Кнайсль заявила, что ничего не знала об этом и "никогда не слышала" про Отта. 

Контекст:

Кнайсль возглавляла МИД Австрии с декабря 2017 года по июнь 2019-го.

18 августа 2018 года на свадьбу Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера приезжал по приглашению Кнайсль президент РФ Владимир Путин. Он посетил праздник по пути в Германию, где у него была встреча с канцлером Ангелой Меркель. Он привез с собой Кубанский казачий хор, который спел на свадьбе, и подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Также он станцевал с невестой и произнес тост на немецком языке.

Приглашение Путина на свадьбу вызвало критику в Австрии. Кнайсль заявила, что не жалеет о своем решении.

В 2021 году российское правительство выдвинуло Кнайсль, а также бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера кандидатами в члены совета директоров "Роснефти". Обоих 1 июня назначили независимыми директорами "Роснефти".

В мае 2022 года – почти через три месяца после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – Кнайсль и Щредер покинули свои должности в "Роснефти". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Австрия, угрозы, эмиграция, МИД Австрии, Карин Кнайсль
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