Экс-глава МИД Австрии, которая танцевала с Путиным на своей свадьбе, эмигрировала из-за "угроз смерти"

По утверждению Кнайсль, она уехала из страны из-за "угроз смерти" и сейчас не дает интервью.
Никаких деталей относительно ее эмиграции в материале издания нет. У нее просили комментарий для статьи о влиянии РФ на Австрию и деле экс-сотрудник австрийской службы внутренней безопасности Эгисто Отта, которого подозревают в работе на Россию.
По информации The Washington Post, Отт вместе с другими сотрудниками австрийской разведки разрабатывал план реорганизации службы безопасности в новый департамент в составе министерства иностранных дел в период, когда главой МИД была Кнайсль.
В документах следствия, с которыми ознакомилось издание, не говорится, знала ли она об этом плане. В комментарии The Washington Post Кнайсль заявила, что ничего не знала об этом и "никогда не слышала" про Отта.
Кнайсль возглавляла МИД Австрии с декабря 2017 года по июнь 2019-го.
18 августа 2018 года на свадьбу Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера приезжал по приглашению Кнайсль президент РФ Владимир Путин. Он посетил праздник по пути в Германию, где у него была встреча с канцлером Ангелой Меркель. Он привез с собой Кубанский казачий хор, который спел на свадьбе, и подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Также он станцевал с невестой и произнес тост на немецком языке.
Приглашение Путина на свадьбу вызвало критику в Австрии. Кнайсль заявила, что не жалеет о своем решении.
В 2021 году российское правительство выдвинуло Кнайсль, а также бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера кандидатами в члены совета директоров "Роснефти". Обоих 1 июня назначили независимыми директорами "Роснефти".
В мае 2022 года – почти через три месяца после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – Кнайсль и Щредер покинули свои должности в "Роснефти".