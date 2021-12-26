Экс-канцлер Австрии Курц нашел работу менеджером за €500 тыс. в год – СМИ

Курц ушел с государственной должности через неделю после рождения сына, которого назвали Константином, и сейчас "удивительно жизнерадостный", проживая с ребенком и его матерью, своей девушкой.

Журналисты выяснили, что Курц подписал контракт на работу в глобальной компании в Кремниевой долине и приступит к работе в начале февраля 2022 года.

Издание пишет, что экс-канцлер будет вести "классическую менеджерскую жизнь", разъезжая "между Сан-Франциско, Веной, Германией и Швейцарией". Возможно, Курц также войдет в наблюдательный совет международной компании.

Возвращение в политику бывший канцлер исключает.

По данным портала oe24.at, зарплата Курца на новом месте работы будет составлять €500 тыс. в год.