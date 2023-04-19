Экс-политтехнолог Кремля Мурзагулов: Путин – самый богатый человек планеты, он распределяет немыслимые нефтяные сверхдоходы

"Каждый рубль, который распределяется государством, распределяется государством не просто так. Я сейчас не преувеличиваю и не приукрашиваю свой рассказ. Все то, где происходит распределение госбабла, – там же происходит и распил этого бабла совместно чиновниками и предпринимателями. Это абсолютно срощенная в России история. То есть в России нет разницы, нет разделения: вот тут политика, а тут экономика. Тут все дружно, вместе и едино. И если, условно говоря, есть какая-то госпрограмма по чему-нибудь: там, по выращиванию кактусов, например, – и на нее выделили 100 млн руб., можете совершенно не сомневаться, что 50 млн руб. оттуда украдут. Остальное все где-нибудь в Китае купят: полудохлые кактусы, завезут их, кое-как воткнут, корнями наверх, они все подохнут, но 50 млн останется у ребят в кармане. Вот это то, как работает российское государство. Смотреть на это без слез просто невозможно", – сказал он.

По словам Мурзагулова, больше всех вопросы распределения решает сам Путин.

"Вы правильно, я думаю, назвали его главным и самым богатым человеком планеты. Потому что, действительно, он распределяет немыслимые сверхдоходы. Михаил Ходорковский как-то посчитал: по-моему, $6 трлн он насчитал за эти все тучные российские годы. То есть вот это он распределял сам. Соответственно, помножьте, например... Ну вот норма прибыли просто с продажи российской нефти: с самого большого начнем. Вот $100 млн в день как бы зарабатывает трейдер. То есть как бы страна решила, что будет этот трейдер и он будет зарабатывать $100 млн в день. Соответственно, чьи эти $100 млн? Я уверен, что эти $100 млн у Путина и его парочки друзей. Но они миноритарии, я в этом тоже уверен. Соответственно, дальше ниже пойдем: газ. То же самое. Дальше пониже пойдем. Распределение того, что насобирали с бедного, несчастного, нищего, оболваненного и запуганного населения. Все, что собрали с них и направили на всевозможные программы: на реформу ЖКХ, на образование, на медицину и так далее – все то, что распределяется вниз туда, тоже замечательно уворовывается дружно этой компанией", – рассказал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube