Экс-посол США в Украине Йованович получила премию за смелость

Американская литературная и правозащитная организация PEN наградила бывшего посла США в Украине Мари Йованович премией за смелость. Об этом говорится в сообщении организации от 28 сентября.
В организации отмечают, что Йованович "безупречно служила США на протяжении всего срока своего пребывания в должности, но стала целью клеветнической кампании Белого дома, которая привела к ее внезапному увольнению с поста посла США в Украине в 2019 году".
"В то время, когда для государственных чиновников принципиальная позиция может означать конец профессиональной карьеры, посол Йованович не дрогнула. Белый дом [президента США Дональда] Трампа использует нападения и репрессии против своих критиков в качестве предпочтительного политического инструмента. Мари пожертвовала своей карьерой, чтобы противостоять такому возмездию, и высказывалась, даже когда это означало конец ее выдающейся карьеры на государственной службе", – отметила генеральный директор PEN America Сюзанна Носсель.
Награждение Йованович состоится на литературном гала-вечере PEN America 2020, который пройдет 8 декабря. Из-за пандемии мероприятие будет в онлайн-формате.
Йованович покинула должность посла США в Киеве в мае 2019 года. В Госдепартаменте США сообщали, что это произошло в рамках плановой ротации. Однако после публикации стенограммы разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским стало известно, что американский президент критиковал посла. В частности, Трамп сказал, что "от нее нельзя было ожидать ничего хорошего и люди, с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие".
В октябре 2019 года в ходе закрытых слушаний в Конгрессе по делу импичмента Трампа Йованович сказала, что ее отставка стала результатом давления президента США на Госдепартамент.
В феврале этого года Йованович уволилась с Госдепартамента США.