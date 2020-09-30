Экс-посол США в Украине Йованович получила премию за смелость

Награждение экс-посла США в Украине Мари Йованович состоится на литературном гала-вечере PEN America 2020, который пройдет 8 декабря.

Американская литературная и правозащитная организация PEN наградила бывшего посла США в Украине Мари Йованович премией за смелость. Об этом говорится в сообщении организации от 28 сентября.

В организации отмечают, что Йованович "безупречно служила США на протяжении всего срока своего пребывания в должности, но стала целью клеветнической кампании Белого дома, которая привела к ее внезапному увольнению с поста посла США в Украине в 2019 году".

"В то время, когда для государственных чиновников принципиальная позиция может означать конец профессиональной карьеры, посол Йованович не дрогнула. Белый дом [президента США Дональда] Трампа использует нападения и репрессии против своих критиков в качестве предпочтительного политического инструмента. Мари пожертвовала своей карьерой, чтобы противостоять такому возмездию, и высказывалась, даже когда это означало конец ее выдающейся карьеры на государственной службе", – отметила генеральный директор PEN America Сюзанна Носсель.

Награждение Йованович состоится на литературном гала-вечере PEN America 2020, который пройдет 8 декабря. Из-за пандемии мероприятие будет в онлайн-формате.