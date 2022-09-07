Экс-советнику Трампа грозит новое уголовное дело. Он собирается сдаться властям – AP

По словам человека, знающего подробности этого вопроса, 68-летний Бэннон планирует сдаться властям 8 сентября.

Бэннон заявил, что окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг решил выдвинуть против него “сфабрикованные обвинения за 60 дней до промежуточных выборов” в США. Он также обвинил прокурора в преследовании, поскольку "он и его радиошоу популярны среди сторонников Трампа".

Экс-советник отметил, что власти сделали то же самое в августе 2020 года, пытаясь "вывести его из выборов", имея в виду свой арест за несколько месяцев до поражения Трампа на выборах президента США.

Офис окружного прокурора Манхэттена отказался давать какие-либо комментарии, пишет AP.

Газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщила, что уголовное дело в Нью-Йорке, вероятно, будет связано с предыдущими обвинениями, когда Бэннону инкриминировали обман спонсоров, которые дали деньги на строительство стены на южной границе США.

Прокуратура утверждала, что Бэннон и его сообщники обманули вкладчиков в частной кампании по сбору средств на сумму $25 млн под названием "Мы строим стену" (We Build the Wall). По версии следствия, они взяли средства, которые, как было сказано донорам, должны были "поддерживать строительство заграждения вдоль американо-мексиканской границы".

Тогда федеральное дело закончилось до суда, поскольку Трамп помиловал Бэннона.