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Экс-советнику Трампа грозит новое уголовное дело. Он собирается сдаться властям – AP

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Стив Бэннон назвал обвинения, выдвинутые окружным прокурором, сфабрикованными
Стив Бэннон назвал обвинения, выдвинутые окружным прокурором, сфабрикованными
Фото: EPA

Экс-советник 45-го президента США Дональда Трампа Стив Бэннон заявил 6 сентября, что ожидает предъявления обвинения по новому уголовному делу в штате Нью-Йорк. Об этом сообщило AP.

По словам человека, знающего подробности этого вопроса, 68-летний Бэннон планирует сдаться властям 8 сентября.

Бэннон заявил, что окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг решил выдвинуть против него “сфабрикованные обвинения за 60 дней до промежуточных выборов” в США. Он также обвинил прокурора в преследовании, поскольку "он и его радиошоу популярны среди сторонников Трампа".

Экс-советник отметил, что власти сделали то же самое в августе 2020 года, пытаясь "вывести его из выборов", имея в виду свой арест за несколько месяцев до поражения Трампа на выборах президента США.

Офис окружного прокурора Манхэттена отказался давать какие-либо комментарии, пишет AP.

Газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщила, что уголовное дело в Нью-Йорке, вероятно, будет связано с предыдущими обвинениями, когда Бэннону инкриминировали обман спонсоров, которые дали деньги на строительство стены на южной границе США.

Прокуратура утверждала, что Бэннон и его сообщники обманули вкладчиков в частной кампании по сбору средств на сумму $25 млн под названием "Мы строим стену" (We Build the Wall). По версии следствия, они взяли средства, которые, как было сказано донорам, должны были "поддерживать строительство заграждения вдоль американо-мексиканской границы".

Тогда федеральное дело закончилось до суда, поскольку Трамп помиловал Бэннона.

Контекст:

В 2016 году Бэннон возглавлял избирательную кампанию Трампа, а после его победы был советником президента по политическим и стратегическим вопросам, входил в Совет национальной безопасности. Бэннон был отстранен от должности главного стратегического советника президента США в августе 2017 года.

Экс-помощник американского президента считается главным источником сведений для книги журналиста Майкла Вулффа “Огонь и ярость: в Белом доме Трампа“, вышедшей в продажу в январе 2018 года. В ней Бэннон подверг резкой критике сына президента, Дональда Трампа – младшего, и зятя Джареда Кушнера за согласие встретиться с юристом из России Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в июне 2016 года. Он назвал эту встречу “предательством“.

В Белом доме книгу называли лживой. Трамп говорил, что его экс-советник Бэннон после увольнения из Белого дома "потерял не только работу, но и рассудок".

Несмотря на ухудшение отношений, Трамп помиловал экс-советника в последний день пребывания в должности в январе 2021 года.

В октябре 2021-го Бэннона вызывали в Конгресс для дачи показаний на слушаниях о штурме Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Бэннон отказался прийти и был признан виновным в неуважении к Конгрессу в августе 2022 года. AP уточняет, что приговор по этому делу огласят в октябре. Максимальное наказание по этому обвинению – до двух лет тюрьмы.

Теги: США, прокуратура, Нью-Йорк, Дональд Трамп, обвинение, Стив Бэннон
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