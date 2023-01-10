"ЕС и НАТО добились беспрецедентного прогресса во всех областях сотрудничества". Евросовет опубликовал текст совместной декларации

Стратегическое партнерство НАТО и ЕС основано на общих ценностях, решимости решать общие проблемы и "недвусмысленной приверженности" укреплению и защите мира, свободы и процветания в евроатлантическом регионе, говорится в первом пункте документа.

Во втором и третьем – Евросоюз и Альянс выразили поддержку Украине и призвали РФ прекратить войну.

"Сегодня мы столкнулись с самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия. Жестокая война России против Украины нарушает международное право и принципы Устава ООН. Она подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность. Война в России усугубила продовольственный и энергетический кризис, затронувший миллиарды людей во всем мире... Россия должна немедленно прекратить эту войну и уйти из Украины. Мы выражаем нашу полную солидарность с Украиной и подтверждаем нашу непоколебимую и постоянную поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ. Мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор своей судьбы", – сказано в декларации.

Кроме того, стороны заявили, что будут решать проблемы, которые возникают в "эпоху растущей стратегической конкуренции". Также в декларации говорится, что нестабильность в европейском регионе создает "благодатную почву для стратегических конкурентов, а также террористических групп", которые хотят дестабилизировать ситуацию.

В документе говорится, что НАТО остается основой коллективной обороны для своих союзников и имеет важное значение для евроатлантической безопасности.

"НАТО и ЕС играют взаимодополняющие, согласованные и взаимоусиливающие роли в поддержании международного мира и безопасности. Мы будем и далее мобилизовать совокупный набор имеющихся в нашем распоряжении инструментов, будь то политические, экономические или военные, для достижения наших общих целей", – сказано в документе.

В декларации стороны подчеркнули, что будут продолжать усиливать сотрудничество по мере того, как угрозы и вызовы будут становиться "все более масштабными и масштабными".