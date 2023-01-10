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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Между собственным запасом стран НАТО и поддержкой Украины важнее поддержка Украины – Столтенберг

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НАТО и ЕС необходимо быть готовыми поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил генсек Альянса
НАТО и ЕС необходимо быть готовыми поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил генсек Альянса
Фото: EPA

Союзники по НАТО и члены Европейского союза истощили свои запасы оружия, оказывая поддержку Украине в защите от российской агрессии. Об этом 10 января заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции о подписании третьей Совместной декларации о сотрудничестве.

 сказал союзникам по НАТО, что, если им придется выбирать между соблюдением всех руководящих принципов НАТО в отношении запасов сил и средств и поддержкой Украины, важнее поддержать Украину", – заявил Столтенберг.

Он отметил, что именно поэтому блоку удается обеспечивать "беспрецедентный уровень поддержки" на протяжении многих месяцев. Генсек Альянса добавил: если страны – члены блока истощают свои запасы, есть только одно долгосрочное решение – производить больше.

"У нас также есть давний процесс планирования обороны и целевые показатели потенциала для каждого союзника, включая запасы и боеприпасы, и мы пересматриваем их, чтобы убедиться, что у нас достаточно запасов как для защиты нашей собственной территории, так и для оказания поддержки Украине", – добавил глава НАТО.

Кроме того, страны – члены ЕС наращивают производство вооружений и боеприпасов, рассказал он. Задача состоит в тому, чтобы поддерживать Украину на таком же уровне или наращивать поставки, сказал Столтенберг.

"Но не стоит недооценивать Россию. Они мобилизуют больше войск, они упорно трудятся, чтобы приобрести больше снаряжения, больше боеприпасов, и они продемонстрировали готовность действительно страдать, но продолжать войну", – повторил глава Альянса.

Он подчеркнул, что НАТО и ЕС необходимо быть готовыми поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

НАТО и Евросоюз по отдельности неоднократно осуждали российскую агрессию и оказывали поддержку Украине.

По состоянию на конец ноября союзники и партнеры НАТО, по информации государственного секретаря США Энтони Блинкена, передали Украине военной помощи на $40 млрд.

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