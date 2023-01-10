Между собственным запасом стран НАТО и поддержкой Украины важнее поддержка Украины – Столтенберг

НАТО и ЕС необходимо быть готовыми поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил генсек Альянса Фото: EPA

"Я сказал союзникам по НАТО, что, если им придется выбирать между соблюдением всех руководящих принципов НАТО в отношении запасов сил и средств и поддержкой Украины, важнее поддержать Украину", – заявил Столтенберг.

Он отметил, что именно поэтому блоку удается обеспечивать "беспрецедентный уровень поддержки" на протяжении многих месяцев. Генсек Альянса добавил: если страны – члены блока истощают свои запасы, есть только одно долгосрочное решение – производить больше.

"У нас также есть давний процесс планирования обороны и целевые показатели потенциала для каждого союзника, включая запасы и боеприпасы, и мы пересматриваем их, чтобы убедиться, что у нас достаточно запасов как для защиты нашей собственной территории, так и для оказания поддержки Украине", – добавил глава НАТО.

Кроме того, страны – члены ЕС наращивают производство вооружений и боеприпасов, рассказал он. Задача состоит в тому, чтобы поддерживать Украину на таком же уровне или наращивать поставки, сказал Столтенберг.

"Но не стоит недооценивать Россию. Они мобилизуют больше войск, они упорно трудятся, чтобы приобрести больше снаряжения, больше боеприпасов, и они продемонстрировали готовность действительно страдать, но продолжать войну", – повторил глава Альянса.

Он подчеркнул, что НАТО и ЕС необходимо быть готовыми поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.