ЕС начнет разваливаться, если не оспорит решение Конституционного трибунала Польши – еврокомиссар

По ее мнению, если в ЕС не будут придерживаться принципа, согласно которому равные правила соблюдаются одинаково повсюду в Европе, "вся Европа начнет рушиться".

Поэтому Евросоюзу "придется отреагировать на эту новую главу, которую начал рисовать польский конституционный суд", отметила Журова.

7 октября Конституционный трибунал Польши большинством голосов постановил, что некоторые положения договоров о Евросоюзе противоречат конституции страны. Трибунал рассмотрел заявление главы правительства Польши Матеуша Моравецкого относительно закрепленного в договорах принципа верховенства права ЕС над национальным законодательством.

В частности, Конституционный трибунал постановил, что этот принцип не соответствует ст. 90 конституции Польши. В ней говорится, что в рамках международной сделки Польша может передать полномочия органа госвласти "в некоторых вопросах".

Решение Конституционного трибунала Польши означает, что Варшава сама будет решать, какие законодательные акты, принятые в Евросоюзе, выполнять, а какие – нет.

"Место Польши есть и будет в ЕС", но "мы не согласны, чтобы к нам относились, как к стране второго сорта", заявлял Моравецкий.