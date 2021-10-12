ГОРДОН
 
 
МИР

ЕС начнет разваливаться, если не оспорит решение Конституционного трибунала Польши – еврокомиссар

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Евросоюзу придется отреагировать на решение трибунала Польши, отметила Юрова
Евросоюзу придется отреагировать на решение трибунала Польши, отметила Юрова
Фото: EPA

Евросоюз "начнет рушиться", если не оспорит решение Конституционного трибунала Польши относительно приоритетности национального законодательства перед правом ЕС. Об этом заявила еврокомиссар из Чехии Вера Юрова, сообщило 11 октября Reuters.

По ее мнению, если в ЕС не будут придерживаться принципа, согласно которому равные правила соблюдаются одинаково повсюду в Европе, "вся Европа начнет рушиться".

Поэтому Евросоюзу "придется отреагировать на эту новую главу, которую начал рисовать польский конституционный суд", отметила Журова.

7 октября Конституционный трибунал Польши большинством голосов постановил, что некоторые положения договоров о Евросоюзе противоречат конституции страны. Трибунал рассмотрел заявление главы правительства Польши Матеуша Моравецкого относительно закрепленного в договорах принципа верховенства права ЕС над национальным законодательством.

В частности, Конституционный трибунал постановил, что этот принцип не соответствует ст. 90 конституции Польши. В ней говорится, что в рамках международной сделки Польша может передать полномочия органа госвласти "в некоторых вопросах".

Решение Конституционного трибунала Польши означает, что Варшава сама будет решать, какие законодательные акты, принятые в Евросоюзе, выполнять, а какие – нет.

"Место Польши есть и будет в ЕС", но "мы не согласны, чтобы к нам относились, как к стране второго сорта", заявлял Моравецкий.

Контекст:

Правящая в Польше партия Качиньского "Право и справедливость" инициировала судебную реформу, пытаясь внести изменения в три закона – о Верховном суде, Национальном судебном совете и Суде общей юрисдикции. По мнению политсилы, реформа модернизирует судебную власть. Оппозиция и большинство судейского корпуса убеждены, что такие изменения ограничивают независимость судов.

Три бывших президента Польши: Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский – в открытом письме заявляли, что инициатива партии "Право и справедливость" может привести к диктатуре. В стране в 2017 году проходили массовые протесты против судебной реформы.

В июле 2018 года Европейский союз запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы в стране. В Еврокомиссии подчеркнули, что новое польское законодательство "подрывает принцип независимости судебной власти".

Моравецкий инициировал слушание в Конституционном трибунале в конце марта 2021 года после решения трибунала ЕС относительно возможности контроля через суды процесса назначения судьи, сообщал телеканал TVN24.

В сентябре Европарламент принял резолюцию, призвав Моравецкого отозвать свое обращение в Конституционный трибунал.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Брюссель примет "все средства", чтобы обеспечить уважение к праву ЕС в Польше, сообщила "Німецька хвиля".

Франция и Германия призвали Польшу к полному соблюдению правил Евросоюза.

Бывший президент Совета ЕС, глава Европейской народной партии и лидер оппозиционной политической силы "Гражданская платформа" Дональд Туск назвал предательством решение трибунала Польши и призвал не допустить выхода страны из ЕС.

10 октября в Польше прошли массовые митинги против возможного выхода страны из Евросоюза.

Теги: Польша, протесты, Конституционный Суд, Варшава, трибунал, Евросоюз, реформа, суд, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Густой горячий шоколад из какао за 10 минут. Простой рецепт
Густой горячий шоколад из какао за 10 минут. Простой рецепт
"Стильная", "Рокерша". Ани Лорак продемонстрировала на прогулке новый осенний образ
"Стильная", "Рокерша". Ани Лорак продемонстрировала на прогулке новый осенний образ
  "Наташа – просто сложный человек". Экс-участница Real O рассказала о работе с продюсером этой группы Могилевской
  "Наташа – просто сложный человек". Экс-участница Real O рассказала о работе с продюсером этой группы Могилевской
"Вот это настоящая любовь", "Красавчик у ног". Мишина выложила в сеть домашние фото
"Вот это настоящая любовь", "Красавчик у ног". Мишина выложила в сеть домашние фото
  "Мы звонили должникам и требовали вернуть деньги". Жена Горуны рассказала, как они с ним познакомились
  "Мы звонили должникам и требовали вернуть деньги". Жена Горуны рассказала, как они с ним познакомились
Брежнева платит за обучение младшей дочери в киевской гимназии €13 тыс. в год – СМИ
Брежнева платит за обучение младшей дочери в киевской гимназии €13 тыс. в год – СМИ
Новогодний концерт – в Майами, финальное выступление – в Нью-Йорке. Monatik отправляется на гастроли в США
Новогодний концерт – в Майами, финальное выступление – в Нью-Йорке. Monatik отправляется на гастроли в США
"Очень гармонично". Осадчая в берете и спортивном костюме снялась на берегу реки
"Очень гармонично". Осадчая в берете и спортивном костюме снялась на берегу реки
Четыре месяца, как не муж и жена. Какая на самом деле причина указана в решении суда о разводе Dzidzio и Slavia
Четыре месяца, как не муж и жена. Какая на самом деле причина указана в решении суда о разводе Dzidzio и Slavia
  "Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
  "Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
  Участница "Танцев со звездами" Харлан не узнала родную сестру, которая вместе с ней выступала на паркете. Видео
  Участница "Танцев со звездами" Харлан не узнала родную сестру, которая вместе с ней выступала на паркете. Видео
"Рогатка во всех вариациях", "Кормилицу проветривает". Волочкова в шпагате вместе с любовником проехалась на мотоцикле
"Рогатка во всех вариациях", "Кормилицу проветривает". Волочкова в шпагате вместе с любовником проехалась на мотоцикле
  "Президент привык, что я такой хипстер". Арахамия рассказал, почему не соблюдает деловой стиль в Раде
  "Президент привык, что я такой хипстер". Арахамия рассказал, почему не соблюдает деловой стиль в Раде
"Лизавета красотка нереальная! Гарюша джентльмен!", "Такие взрослые". Галкин показал детей от Пугачевой
"Лизавета – красотка нереальная! Гарюша – джентльмен!", "Такие взрослые". Галкин показал детей от Пугачевой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
"Писькой прямо в пирожки, вот неряха", "Пиписька не замерзнет?" Волочкова показала откровенное фото со шпагатом
  Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса рассказал, какая на самом деле сейчас у нее фамилия в паспорте
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
"Хорошая у Насти жопа", "Поправилась. Шире, чем Леша". Потап показал "живое" видео с Каменских
"Хорошая у Насти жопа", "Поправилась. Шире, чем Леша". Потап показал "живое" видео с Каменских
"Вам самим не противно?" Шоу "Танцы со звездами" покинула пятая пара
"Вам самим не противно?" Шоу "Танцы со звездами" покинула пятая пара
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
Арахамия рассказал журналистам, как сломал руку
  "Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
"Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
"Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS