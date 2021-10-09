Туск назвал предательством решение трибунала Польши и призвал не допустить выхода страны из ЕС

Туск анонсировал акцию протеста, которая состоится вечером 10 октября на Замковой площади Варшавы.

"Операция по выводу Польши из Европы, которую запланировал [лидер консервативной партии "Право и справедливость"] Ярослав Качиньский, активно началась. Если мы останемся равнодушными, то его ничто не задержит", – заявил Туск.

Он назвал "предательством польских мечтаний о безопасности, благосостоянии и свободе" решение Конституционного трибунала, который признал, что законодательство Польши имеет высшую силу, чем право Евросоюза.

Экс-президент Европейского совета призвал соотечественников "спасать Польшу", несмотря на политические взгляды, поскольку за них "это никто не сделает".

Musimy ratowa * Polsk * , nikt tego za nas nie zrobi. Zbieramy si * w najbli * sz * niedziel * o 18:00 na Placu Zamkowym w Warszawie. Polska jest warta naszego zaanga * owania, nasza przysz * o * jest tego warta! pic.twitter.com/XN6qas4GgZ — Donald Tusk (@donaldtusk) October 8, 2021

7 октября Конституционный трибунал Польши большинством голосов постановил, что некоторые положения договоров о Евросоюзе противоречат конституции страны. Трибунал рассмотрел заявление главы правительства Польши Матеуша Моравецкого относительно закрепленного в договорах принципа верховенства права ЕС над национальным законодательством.

В частности, Конституционный трибунал постановил, что этот принцип не соответствует ст. 90 конституции Польши. В ней говорится, что в рамках международной сделки Польша может передать полномочия органа госвласти "в некоторых вопросах".

Решение Конституционного трибунала Польши означает, что Варшава сама будет решать, какие законодательные акты, принятые в Евросоюзе, выполнять, а какие – нет.

"Место Польши есть и будет в ЕС", но "мы не согласны, чтобы к нам относились, как к стране второго сорта", заявлял Моравецкий.