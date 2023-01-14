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ЕС приветствует усилия Украины по консолидации верховенства права

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ЕС поддерживает реформу Высшего совета правосудия Украины
ЕС поддерживает реформу Высшего совета правосудия Украины
Фото: depositphotos.com

Европейский союз приветствует последние "значительные усилия" Украины по консолидации верховенства права. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине, опубликованном 14 января.

12 января делегаты XIX внеочередного съезда судей избрали всех восемь членов Высшего совета правосудия (ВСП) по своей квоте.

Это позволяет этому ключевому органу судебного управления возобновить свою работу, добавили в представительстве союза в Украине.

"ЕС полностью поддерживает реформу Высшего совета правосудия Украины и надеется на продолжение этой положительной тенденции", – говорится в сообщении.

Кроме того, союз следит за согласованием реформы Конституционного Суда Украины (КСУ) с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Венецианская комиссия в заключении, опубликованном 19 декабря, рекомендует, чтобы (I) исключение кандидатов из КСУ также могло осуществляться на основании профессиональной компетентности и (II) чтобы количество консультативной группы экспертов  было увеличено до семи, причем седьмой член войдет по квоте международных доноров", – напомнили в ЕС.

Европейская комиссия ожидает от Украины согласования соответствующего законодательства, отметили в заявлении.

Контекст:

В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании ВСП. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

По состоянию на 4 января 2023 года в составе ВСП было семь членов совета с полномочиями, тогда как для формирования полномочного состава необходимо не менее 15 членов ВСП, указала "Судебно-юридическая газета".

Послы стран G7 призывали как можно скорее назначить восемь новых членов ВСП из числа кандидатов, проверенных Этическим советом.

Перезагрузка ВСП является одним из главных условий интеграции Украины в ЕС, отмечали в Фонде Dejure.

Теги: Украина, Венецианская комиссия, Европейская комиссия, суды, законодательство, закон, КСУ, реформа, суд, ЕС
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