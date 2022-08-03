ЕС призвал к диалогу для снижения напряженности на Тайване

Спикер призвал к мирному разрешению проблем по обе стороны Тайваньского пролива и поддержанию каналов связи между сторонами.

По его словам, ЕС заинтересован в сохранении статус-кво, проводит "четкую политику одного Китая" и признает правительство КНР единственной законной властью в стране. При этом в ЕС заявили, что поддерживают "дружеские отношения и тесное сотрудничество с Тайванем".

Контекст:

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, там сохраняются флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти Коммунистической партии. Согласно официальной позиции КНР, остров считается одной из провинций Китая.

Белый дом прекратил дипломатические контакты с Тайванем еще в 1979 году. Однако тогда же американский Конгресс принял закон об отношениях с Тайванем, согласно которому США могли поставлять туда оборонительное вооружение и выступали гарантом безопасности острова. Предыдущий президент США Дональд Трамп работал над налаживанием отношений с Тайванем, в 2016 году он стал первым лидером Штатов за 10 лет, который поговорил с главой Тайваня.

Пелоси прибыла на Тайвань вечером 2 августа 2022 года, несмотря на протесты официального Пекина. Это первый визит спикера Палаты представителей на остров за 25 лет. В ответ в МИД КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань "серьезно влияет" на отношения Китая и США.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня, но помогают в его самообороне.