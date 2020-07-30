ЕС продлил санкции против Северной Кореи еще на год

Под европейские санкции попали 57 физических и девять юридических лиц в КНДР.

В Совете ЕС сообщили, что санкции против Северной Кореи являются "самыми жесткими" среди тех, которые когда-либо вводили Фото: depositphotos.com

Совет Европейского союза еще на год продлил санкции против Северной Кореи за причастность к разработке программ ядерного оружия. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня совет утвердил список физических и юридических лиц, подпадающих под автономные санкции ЕС против Корейской Народно-Демократической Республики. Как следствие, нынешние ограничительные меры, а именно запрет путешествий и замораживание активов, которые введены против физических и юридических лиц, продолжат действовать в течение года до следующего ежегодного пересмотра", – говорится в сообщении.

Под европейские санкции попали 57 физических и девять юридических лиц в КНДР за причастность к разработке программ ядерного оружия, баллистических ракет или другого оружия массового уничтожения, а также за обход санкций, отмечается в релизе.

В Совете ЕС сообщили, что санкции против Северной Кореи являются "самыми жесткими" среди тех, которые когда-либо вводили. Они были приняты в ответ на деятельность КНДР по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которая противоречит многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН.

В новогоднем послании Пхеньян предупредил, что в ближайшем будущем продемонстрирует "новое стратегическое оружие". По словам экспертов, оно может означать усовершенствованную версию межконтинентальной баллистической ракеты, пишет Yonhap.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. 27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американо-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр". Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года Трамп и лидер Северной Кореи встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации.

С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.

Трамп заявлял, что последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренностей, достигнутых между ним и Ким Чен Ыном. Глава Пентагона Марк Эспер отметил, что США не будут резко реагировать на запуски ракет и намерены "держать дверь открытой" для переговоров с Пхеньяном.