"Есть такие страны, как РФ, которые ищут свою войну". Кулеба отреагировал на слова Байдена о нежелании США начинать холодную войну

Байден во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что США не стремятся к разделенному миру Фото: EPA

Президент США Джо Байден во время выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что США "не стремятся к холодной войне или к разделенному миру". По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать союзников в противостоянии экономическому давлению, дезинформации и "попыткам более сильных стран силой изменить территории более слабых".

"Нежелание развязывать очередную холодную войну – это очень похвально для США, но к сожалению, есть такие государства, среди них и Россия, которые ищут свою войну, – отреагировал на слова Байдена Кулеба. – Вопрос не в том, что США не будут делать инициативно, а в том, чтобы другие не развязывали "холодные" и "горячие" войны".