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Байден заявил, что США не стремятся развязать новую холодную войну

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По словам Байдена, США "переключают внимание с войн прошлого на проблемы настоящего"
По словам Байдена, США "переключают внимание с войн прошлого на проблемы настоящего"
Фото: ЕРА

Соединенные Штаты не стремятся развязать новую холодную войну и расколоть мир. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН 21 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать союзников в противостоянии экономическому давлению, дезинформации и "попыткам более сильных стран силой изменить территории более слабых".

"Я подчеркиваю: Штаты не стремятся к холодной войне или к разделенному миру", – сказал он.

Вашингтон готов к взаимодействию с любыми странами, даже при наличии разногласий. США, по его словам, "переключают внимание с войн прошлого на проблемы настоящего", включая кибербезопасность, права человека и противостояние терроризму.

"Мы выделяем наши ресурсы на противостояние вызовам, от которых зависит наше коллективное будущее: завершение пандемии COVID-19, ответ на климатический кризис, реагирование на сдвиги в глобальной расстановке сил", – сказал он.

Контекст:

В марте этого года в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы в 2020 году.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. Также США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу Джону Салливану было рекомендовано вернуться на родину для консультаций.

Кроме этого, 14 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утвердившее перечень государств, которые власти РФ обвиняют в недружественных действиях. В него вошли две страны – США и Чехия. Согласно документу, дипломатические представительства США не могут принимать к себе на работу граждан РФ.

Байден и Путин провели 16 июня в Женеве первую встречу с момента вступления Байдена в должность президента. По итогам переговоров Байден заявил, что Россия не может диктовать, что должно происходить в мире.

В администрации Байдена также считают отношения США и Китая "главным геополитическим испытанием XXI века". "Китай – единственная страна с экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, способная серьезно бросить вызов стабильной и открытой международной системе правил, ценностей и отношений. Наши отношения с Китаем будут конкурентными, когда это нужно, совместными, когда это возможно, и состязательными, когда это необходимо", – сказано в мартовском заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

На своей первой на посту президента пресс-конференции Байден заявил, что американские власти вместе с союзниками хотят заставить Китай следовать международным правилам в соблюдении прав человека. Он также сказал, что у Китая есть цель – "стать ведущей страной в мире, самой богатой, самой могущественной". "Но пока я на посту, этого не произойдет", – подчеркнул Байден.

Теги: США, ООН, терроризм, климат, Джо Байден, права человека, Вашингтон, кризис, кибербезопасность, дезинформация, пандемия
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