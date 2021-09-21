Байден заявил, что США не стремятся развязать новую холодную войну

По его словам, Вашингтон продолжит поддерживать союзников в противостоянии экономическому давлению, дезинформации и "попыткам более сильных стран силой изменить территории более слабых".

"Я подчеркиваю: Штаты не стремятся к холодной войне или к разделенному миру", – сказал он.

Вашингтон готов к взаимодействию с любыми странами, даже при наличии разногласий. США, по его словам, "переключают внимание с войн прошлого на проблемы настоящего", включая кибербезопасность, права человека и противостояние терроризму.

"Мы выделяем наши ресурсы на противостояние вызовам, от которых зависит наше коллективное будущее: завершение пандемии COVID-19, ответ на климатический кризис, реагирование на сдвиги в глобальной расстановке сил", – сказал он.