Зеленский заявил, что Генассамблея ООН – одна из площадок, где Украина может найти решение по Крыму и Донбассу

Зеленский: Украина должна быть примером страны, которая не изменяет своим принципам Фото: president.gov.ua

На вопрос, верит ли он в эффективность ООН в решении проблем оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей, президент ответил: "Сложно сказать. Но это одна из центральных площадок, на которой собираются все лидеры, от которых зависит решение таких очень важных вопросов. Украина должна быть примером страны, которая не изменяет своим принципам. Важно, чтобы мы об этом говорили. И не только говорить – настаивать и находить действенные решения".

Он подчеркнул, что для решения проблемы деоккупации украинских территорий нужно использовать все возможные площадки.

Зеленский заявил, что другие страны поддерживают Украину "в очень непростое время".

Президент также проинформировал, что намерен встретиться с рядом мировых лидеров на полях сессии Генассамблеи ООН, в частности, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и другими.