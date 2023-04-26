Евгений Киселев: Иванов допустил страшную ошибку, поэтому преемником Путина стал Медведев, а не он

По информации журналиста, перед выборами 2008 года Путин выбирал себе преемника между Медведевым и Ивановым Фото: EPA

"Медведев и Иванов некоторое время конкурировали между собой, боролись за право быть назначенным преемником [президента России Владимира] Путина. Как мы потом выяснили, местоблюстителем президентского престола. В какой-то момент Иванов вроде бы стал выигрывать эту гонку, но потом выиграл ее Медведев. Иванов допустил страшную ошибку, как рассказывали", – сообщил Киселев.

Журналист уточнил, что эту информацию передали источники из окружения Путина, поскольку "тогда еще Кремль не был настолько закрытый, из Кремля много разных историй и слухов, которые потом подтверждались, утекало".

"Страшная ошибка", которая помешала Иванову занять президентское кресло, заключалась в ответе на предложение Путина, продолжил Киселев.

"Когда Путин сообщил ему о зреющем у него намерении объявить его кандидатом в президенты в 2008 году и поинтересовался у Сергея Борисовича, готов ли он взять на себя такую роль, тот, разумеется, ответил утвердительно и затем спросил: "А когда мы с вами, Владимир Владимирович, или когда мы с тобой, Володя, – я не знаю, были они на "ты" или на "вы" – обсудим дальнейшие условия?" А Медведев не спросил в такой же ситуации. У Медведева тоже был разговор с Путиным, но он не спросил ничего про дальнейшие условия и продемонстрировал себя человеком более дальновидным и более тонким", – сказал журналист.

Эта ситуация продемонстрировала, что лишний раз задавать вопросы, что будет делать Путин, не стоит, считает Киселев.

"Нужно было сразу предложить ему: "Я согласен только при одном условии – что вы будете у меня премьер-министром", – предположил Киселев.

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