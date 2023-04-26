Евгений Киселев: Иванов допустил страшную ошибку, поэтому преемником Путина стал Медведев, а не он

"Медведев и Иванов некоторое время конкурировали между собой, боролись за право быть назначенным преемником [президента России Владимира] Путина. Как мы потом выяснили, местоблюстителем президентского престола. В какой-то момент Иванов вроде бы стал выигрывать эту гонку, но потом выиграл ее Медведев. Иванов допустил страшную ошибку, как рассказывали", – сообщил Киселев.
Журналист уточнил, что эту информацию передали источники из окружения Путина, поскольку "тогда еще Кремль не был настолько закрытый, из Кремля много разных историй и слухов, которые потом подтверждались, утекало".
"Страшная ошибка", которая помешала Иванову занять президентское кресло, заключалась в ответе на предложение Путина, продолжил Киселев.
"Когда Путин сообщил ему о зреющем у него намерении объявить его кандидатом в президенты в 2008 году и поинтересовался у Сергея Борисовича, готов ли он взять на себя такую роль, тот, разумеется, ответил утвердительно и затем спросил: "А когда мы с вами, Владимир Владимирович, или когда мы с тобой, Володя, – я не знаю, были они на "ты" или на "вы" – обсудим дальнейшие условия?" А Медведев не спросил в такой же ситуации. У Медведева тоже был разговор с Путиным, но он не спросил ничего про дальнейшие условия и продемонстрировал себя человеком более дальновидным и более тонким", – сказал журналист.
Эта ситуация продемонстрировала, что лишний раз задавать вопросы, что будет делать Путин, не стоит, считает Киселев.
"Нужно было сразу предложить ему: "Я согласен только при одном условии – что вы будете у меня премьер-министром", – предположил Киселев.
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В это время президентом был Медведев.
С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ.
Иванов во время первых двух сроков Путина, в 2001–2007 годах, был министром обороны. Когда в 2008 году Путин стал премьером, Иванов перешел с ним на работу в правительство (до 2011 года был вице-премьером). С 2011-го по 2016 год он руководил администрацией президента, а с 2016 года занимает должность специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
О том, что перед выборами 2008 года преемниками Путина считались и Медведев, и Иванов, рассказывал и живущий во Франции российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший друг Путина Сергей Пугачев. Еще одним кандидатом, по его словам, была тогдашний губернатор Санкт-Петербурга, а сейчас председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
По данным российского журналиста, автора книги "Вся кремлевская рать" Михаила Зыгаря, был момент, когда Медведев "мысленно изменил" Питину и захотел идти на второй срок. Из-за этого, по его словам, отношения между Медведевым и Путиным ухудшились, поскольку Путин решил, что Медведев представляет для него угрозу.