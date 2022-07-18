Евросоюз больше не может себе позволить право вето для отдельных стран во внешней политике – Шольц

Путину должно быть ясно, что не будет отменена ни одна штрафная мера – Шольц Фото: ЕРА

По его словам, Европе нужно настраиваться на то, что санкции в отношении России продлятся еще долгое время и что это будет сопровождаться трудностями. И тем не менее "неоколониальный" курс президента России Владимира Путина должен быть остановлен любой ценой.

"Мы просто больше не можем позволить себе национальное вето, например, во внешней политике, если хотим, чтобы нас продолжали слышать в мире конкурирующих крупных государств. Путину должно быть ясно: в случае установления мира на навязанных РФ условиях не будет отменена ни одна штрафная мера", – добавил он.

Канцлер предупреждает, что если сейчас не дать отпор агрессии в Украине, она будет продолжаться, и отмечает, что НАТО уже не исключает возможность нападения России даже на территории Альянса.

"Если позволить, чтобы это сошло Путину с рук, значит, сила может нарушать закон практически без последствий. Тогда в конечном счете наша собственная свобода и безопасность также окажутся под угрозой", – пишет Шольц.

По его словам, мировая экономика сейчас "сталкивается с вызовом, которого не видела уже несколько десятилетий": цепи поставок прерваны, не хватает сырья, а на энергетических рынках из-за войны царит неопределенность. Все это приводит к росту цен во всем мире, обращает внимание немецкий политик.

"Ни одна страна в мире не может в одиночку противостоять такому развитию событий. Мы должны держаться вместе и действовать сообща", – приходит к выводу канцлер.