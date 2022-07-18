ГОРДОН
 
 
МИР

Евросоюз больше не может себе позволить право вето для отдельных стран во внешней политике – Шольц

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путину должно быть ясно, что не будет отменена ни одна штрафная мера Шольц
Путину должно быть ясно, что не будет отменена ни одна штрафная мера – Шольц
Фото: ЕРА

Против права вето отдельных стран на решения о санкциях и безопасности в Европейском союзе выступил канцлер Германии Олаф Шольц в колонке, опубликованной 17 июля в немецком издании Frankfurter Allgemeine.

По его словам, Европе нужно настраиваться на то, что санкции в отношении России продлятся еще долгое время и что это будет сопровождаться трудностями. И тем не менее "неоколониальный" курс президента России Владимира Путина должен быть остановлен любой ценой.

"Мы просто больше не можем позволить себе национальное вето, например, во внешней политике, если  хотим, чтобы нас продолжали слышать в мире конкурирующих крупных государств. Путину должно быть ясно: в случае установления мира на навязанных РФ условиях не будет отменена ни одна штрафная мера", – добавил он.

Канцлер предупреждает, что если сейчас не дать отпор агрессии в Украине, она будет продолжаться, и отмечает, что НАТО уже не исключает возможность нападения России даже на территории Альянса.

"Если позволить, чтобы это сошло Путину с рук, значит, сила может нарушать закон практически без последствий. Тогда в конечном счете наша собственная свобода и безопасность также окажутся под угрозой", – пишет Шольц.

По его словам, мировая экономика сейчас "сталкивается с вызовом, которого не видела уже несколько десятилетий": цепи поставок прерваны, не хватает сырья, а на энергетических рынках из-за войны царит неопределенность. Все это приводит к росту цен во всем мире, обращает внимание немецкий политик.

"Ни одна страна в мире не может в одиночку противостоять такому развитию событий. Мы должны держаться вместе и действовать сообща", – приходит к выводу канцлер.

Контекст:

27 июня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что  ЕС должен пересмотреть процесс принятия решений в сторону возможности отказа от единодушия по вопросам внешней политики. "Если страны заранее знают, что окончательное решение может быть принято квалифицированным большинством голосов, у них появляется сильный стимул вести переговоры и формировать консенсус. Если они знают, что могут заблокировать все, у них нет стимула вкладывать средства в здоровый компромисс", – отметил Боррель.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, санкции, вето, война России против Украины, Евросоюз, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце
"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали
На фронте погиб украинский ведущий Карим Гуламов
На фронте погиб украинский ведущий Карим Гуламов
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео
Квиткова заявила, что выезжает из Украины
Квиткова заявила, что выезжает из Украины
Названы победители премии YUNA 2022. Статуэтки лауреатов будут проданы на благотворительном аукционе
Названы победители премии YUNA 2022. Статуэтки лауреатов будут проданы на благотворительном аукционе
Лопес тайно вышла замуж за Аффлека. Фото
Лопес тайно вышла замуж за Аффлека. Фото
"Врагу не удастся ни запугать нас, ни отобрать будущее". Винничанка, чей дом разрушила российская ракета, не стала отменять свадьбу
"Врагу не удастся ни запугать нас, ни отобрать будущее". Винничанка, чей дом разрушила российская ракета, не стала отменять свадьбу
"Как дети выросли! Гарик копия Максим". В сети комментируют видео Галкина с участием его детей и Пугачевой
"Как дети выросли! Гарик – копия Максим". В сети комментируют видео Галкина с участием его детей и Пугачевой
Рики Мартину грозит 50 лет лишения свободы за интимные отношения с племянником – СМИ
Рики Мартину грозит 50 лет лишения свободы за интимные отношения с племянником – СМИ
Экс-жена Трампа была обнаружена мертвой на лестнице в своем доме. Судмедэксперты назвали причину ее смерти
Экс-жена Трампа была обнаружена мертвой на лестнице в своем доме. Судмедэксперты назвали причину ее смерти
"Лучшие в мире люди. Держитесь". Защищающий Украину Дикусар показал первое фото после долгого перерыва
"Лучшие в мире люди. Держитесь". Защищающий Украину Дикусар показал первое фото после долгого перерыва
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон (262800)
2
"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой (150748)
3
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом (129575)
4
"Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне (46635)
5
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу (44442)
6
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (39467) G
7
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице (37463)
8
"Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери (27315)
 
 
 
 