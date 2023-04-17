Евросоюз осудил приговор российскому оппозиционеру Кара-Мурзе

Он подчеркнул, что суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы "по политически мотивированным обвинениям".

"Возмутительно жесткое решение суда еще раз наглядно демонстрирует политическое злоупотребление судебной властью для оказания давления на активистов, правозащитников и любые голоса, выступающие против нелегитимной агрессивной войны России против Украины", – заявил дипломат.

Он отметил, что процесс не соответствовал стандартам справедливого публичного и независимого суда, наблюдатели не имели доступа к заседаниям.

"В последнем слове в суде Владимир Кара-Мурза сказал, что процесс напомнил ему показательные процессы 1930-х годов. Европейский союз солидарен со всеми теми россиянами, которых преследуют, сажают в тюрьмы или запугивают за борьбу за права человека, высказывание правды и критику режима. Призываем РФ немедленно и безусловно освободить всех заключенных по политически мотивированным обвинениям", – подчеркнул Боррель.

Он также от имени ЕС призвал Россию отменить репрессивное законодательство, в том числе законы о цензуре информации о войне России против Украины, а также законы о так называемых "иностранных агентах" и "нежелательных организациях".