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Евросоюз осудил приговор российскому оппозиционеру Кара-Мурзе

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Боррель (на фото) от имени ЕС осудил приговор московского суда, которым Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии
Боррель (на фото) от имени ЕС осудил приговор московского суда, которым Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии
Фото: EPA

Европейский союз решительно осуждает приговор российского суда, вынесенный оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе. Соответствующее заявление опубликовал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы "по политически мотивированным обвинениям".

"Возмутительно жесткое решение суда еще раз наглядно демонстрирует политическое злоупотребление судебной властью для оказания давления на активистов, правозащитников и любые голоса, выступающие против нелегитимной агрессивной войны России против Украины", – заявил дипломат.

Он отметил, что процесс не соответствовал стандартам справедливого публичного и независимого суда, наблюдатели не имели доступа к заседаниям.

"В последнем слове в суде Владимир Кара-Мурза сказал, что процесс напомнил ему показательные процессы 1930-х годов. Европейский союз солидарен со всеми теми россиянами, которых преследуют, сажают в тюрьмы или запугивают за борьбу за права человека, высказывание правды и критику режима. Призываем РФ немедленно и безусловно освободить всех заключенных по политически мотивированным обвинениям", – подчеркнул Боррель.

Он также от имени ЕС призвал Россию отменить репрессивное законодательство, в том числе законы о цензуре информации о войне России против Украины, а также законы о так называемых "иностранных агентах" и "нежелательных организациях".

Контекст:

В феврале 2021 года Кара-Мурза обнаружил за собой слежку. Выяснилось, что автомобили, на которых передвигались следившие за оппозиционером люди, закреплены за ФСБ.

В апреле 2022 года Кара-Мурзу задержали. Как пишет "Медуза", в день задержания на него завели дело о "распространении фейков" из-за выступления политика от 15 марта в палате представителей штата Аризона. "Мы все видим, что [президент РФ] Владимир Путин делает с Украиной. Кассетные бомбы в жилых районах, бомбежка роддомов, больниц, школ – все это военные преступления", – говорил он в том выступлении.

17 апреля Кара-Мурзу осудили на 25 лет: семь лет по делу о "военных фейках", три года по делу об участии в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет по делу о госизмене. Дело рассматривали в Московском городском суде в закрытом режиме. Журналисты не услышали даже последнего слова политика, но оно было опубликовано в его соцсетях. 

Верховный комиссар ООН по правам человека призвал российскую власть немедленно освободить Кара-Мурзу.

Теги: Россия, репрессии, приговор, Европейский союз, Владимир Кара-Мурза, Евросоюз, Жозеп Боррель, суд, ЕС
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