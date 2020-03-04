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Евросоюз выделит Греции €700 млн для преодоления миграционного кризиса

В связи с решением Турции открыть границу для мигрантов агентство Европейского союза по безопасности внешних границ намерено направить группы быстрого реагирования на границу Греции.

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Мигранты через турецкую границу пытаются попасть в Евросоюз
Мигранты через турецкую границу пытаются попасть в Евросоюз
Фото: EPA

Европейский союз намерен оказать помощь Греции для преодоления миграционного кризиса, спровоцированного решением Турции открыть границы для мигрантов. Об этом 3 марта по итогам поездки в Грецию сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Еврокомиссии.

"Мы можем предоставить Греции финансовую помощь в размере €700 млн. Из них €350 млн будут доступны сразу. Еще €350 млн можно запросить в рамках внесения поправок в бюджет”, – отметила она.

Кроме того, агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) по просьбе Греции готовится к развертыванию групп быстрого реагирования на греческой границе. Frontex готов направить в Грецию 100 человек, одно морское патрульное судно и шесть катеров, два вертолета и один самолет.

“Ситуация на границе – это не только вопрос Греции. Это ответственность всей Европы. И мы справимся с этим вместе”, – подчеркнула фон дер Ляйен.

Миграционный кризис на границе Греции начался в конце февраля из-за решения Турции открыть границу для беженцев на фоне активизации боевых действий в Сирии. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что по состоянию на утро 4 марта через сухопутную границу с Грецией перешло 135 844 мигрантов. Власти Греции называют данные турецких властей о количестве беженцев дезинформацией.

Теги: Турция, Греция, миграция, Еврокомиссия, беженцы, кризис, Урсула фон дер Ляйен, мигранты, Frontex, Евросоюз, Сулейман Сойлу
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