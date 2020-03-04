Евросоюз выделит Греции €700 млн для преодоления миграционного кризиса

В связи с решением Турции открыть границу для мигрантов агентство Европейского союза по безопасности внешних границ намерено направить группы быстрого реагирования на границу Греции.

Европейский союз намерен оказать помощь Греции для преодоления миграционного кризиса, спровоцированного решением Турции открыть границы для мигрантов. Об этом 3 марта по итогам поездки в Грецию сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Еврокомиссии.

"Мы можем предоставить Греции финансовую помощь в размере €700 млн. Из них €350 млн будут доступны сразу. Еще €350 млн можно запросить в рамках внесения поправок в бюджет”, – отметила она.

Кроме того, агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) по просьбе Греции готовится к развертыванию групп быстрого реагирования на греческой границе. Frontex готов направить в Грецию 100 человек, одно морское патрульное судно и шесть катеров, два вертолета и один самолет.

“Ситуация на границе – это не только вопрос Греции. Это ответственность всей Европы. И мы справимся с этим вместе”, – подчеркнула фон дер Ляйен.

Миграционный кризис на границе Греции начался в конце февраля из-за решения Турции открыть границу для беженцев на фоне активизации боевых действий в Сирии. Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что по состоянию на утро 4 марта через сухопутную границу с Грецией перешло 135 844 мигрантов. Власти Греции называют данные турецких властей о количестве беженцев дезинформацией.