Гендиректор Nord Stream 2 Варниг является бывшим агентом Штази и другом Путина – СМИ

Гендиректор оператора газопровода "Северный поток – 2" компании Nord Stream 2 AG, Маттиас Варниг был агентом министерства государственной безопасности ГДР с 1974 года. Он познакомился с нынешним президентом РФ Владимиром Путиным во время его работы в Дрездене и с тех пор поддерживает с ним дружеские отношения, пишет издание Der Standard.

Гендиректор компании Nord Stream 2, оператора газопровода "Северный поток –2", Маттиас Варниг был агентом министерства государственной безопасности ГДР, известного как Штази, с 1974 года. Об этом 22 декабря сообщило издание Der Standard.

64-летний Варниг родом из Альттеберна, учился в Восточно-Берлинском экономическом университете в Восточной Германии. С 1981-го по 1990 год он занимал различные должности в правительстве ГДР, включая министерство внешней торговли и кабинет министров.

Издание отмечает, что в официальной биографии Варнига не упоминается, что он шпионил на Штази с 1974 года под кодовым именем Артур из торговой миссии ГДР в Дюссельдорфе – он якобы поставлял информацию о западногерманских компаниях в Восточный Берлин.

В 1990 году Варниг перешел в Dresdner Bank, который в 1991 году открыл свое представительство в Санкт-Петербурге. В то время нынешний президент РФ Владимир Путин работал чиновником в мэрии города и отвечал за внешние отношения.

По данным издания, Путин, который до этого работал в Дрездене в качестве представителя КГБ, и Варниг стали друзьями. Последний якобы помогал Путину, когда его жена Людмила тяжело пострадала в ДТП в 1993 году – операцию сделали тогда за счет Dresdner Bank.

Der Standard пишет, что Путин не забыл о Варниге, став президентом РФ. Так, с 2006 года немец управлял компанией Nord Stream, которая построила первый трубопровод через Балтийское море. Он также является членом наблюдательного совета оператора трубопровода "Транснефть", государственного российского банка ВТБ и российского нефтяного гиганта "Роснефть", также входит в совет директоров Gazprom Schweiz AG.

В 2012 году Путин наградил Варнига "Орденом чести". У него есть квартира в Москве, пишет издание.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток – 2", проходящего по континентальному шельфу Дании.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 ноября заявлял, что "Северный поток – 2" заработает в середине 2020 года.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. В него заложены санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2".

В минфине США заявили, что санкции против "Турецкого потока" и "Северного потока – 2" вступили в силу сразу же после подписания закона и компании, которые сознательно продали, арендовали или предоставили суда, занимающиеся прокладкой труб, должны немедленно остановить деятельность этих судов.

Трубоукладчик "Северный поток – 2" швейцарская компания Allseas после введения санкций приостановила работы.