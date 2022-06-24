Глава Еврокомиссии: Путин – преступник. Для ЕС невозможно вернуться к нормальным отношениям с ним

Об этом 24 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Главу Еврокомиссии спросили, боятся ли еще в Европе Путина и хотят ли ему "сохранить лицо".

"Путин – человек, на совести которого эта ужасная, преступная война. Он – преступник, и как преступник должен платить цену, которую заставил платить нас, платить за ущерб, который он нанес. Следовательно, мы ввели шесть пакетов санкций, серьезно подрывающих российскую экономику. Глубже и глубже, чем дольше они тянутся. Следовательно, для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным", – ответила фон дер Ляйен.

В выводах Европейского совета по результатам саммита 23 июня говорится, что ЕС продолжит работать над санкциями против России из-за ее вторжения в Украину.