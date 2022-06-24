Глава Еврокомиссии: Путин – преступник. Для ЕС невозможно вернуться к нормальным отношениям с ним

Об этом 24 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Главу Еврокомиссии спросили, боятся ли еще в Европе Путина и хотят ли ему "сохранить лицо".
"Путин – человек, на совести которого эта ужасная, преступная война. Он – преступник, и как преступник должен платить цену, которую заставил платить нас, платить за ущерб, который он нанес. Следовательно, мы ввели шесть пакетов санкций, серьезно подрывающих российскую экономику. Глубже и глубже, чем дольше они тянутся. Следовательно, для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным", – ответила фон дер Ляйен.
В выводах Европейского совета по результатам саммита 23 июня говорится, что ЕС продолжит работать над санкциями против России из-за ее вторжения в Украину.
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.