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Глава Еврокомиссии: Путин – преступник. Для ЕС невозможно вернуться к нормальным отношениям с ним

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Путин как преступник должен платить цену, которую заставил платить ЕС, отметила глава Еврокомиссии
Путин как преступник должен платить цену, которую заставил платить ЕС, отметила глава Еврокомиссии
Фото: EPA

Война, которую 24 февраля против Украины начала Россия, – на совести ее президента Владимира Путина.

Об этом 24 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Главу Еврокомиссии спросили, боятся ли еще в Европе Путина и хотят ли ему "сохранить лицо".

"Путин – человек, на совести которого эта ужасная, преступная война. Он – преступник, и как преступник должен платить цену, которую заставил платить нас, платить за ущерб, который он нанес. Следовательно, мы ввели шесть пакетов санкций, серьезно подрывающих российскую экономику. Глубже и глубже, чем дольше они тянутся. Следовательно, для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным", – ответила фон дер Ляйен.

В выводах Европейского совета по результатам саммита 23 июня говорится, что ЕС продолжит работать над санкциями против России из-за ее вторжения в Украину.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Европейский совет 3 июня утвердил шестой пакет санкций. Он включает ряд ограничений: персональные санкции против бизнесменов, членов семей олигархов и кремлевских чиновников, поэтапный отказ от российской нефти, приостановку вещания трех российских каналов ("Россия РТР" / "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный"), ряд экспортных ограничений и отключение от системы SWIFT трех банков, в том числе крупнейшего в стране – "Сбербанка". Изначально планировалось, что эмбарго на нефть будет полным.

Теги: Россия, Владимир Путин, санкции, Еврокомиссия, Европейский совет, Урсула фон дер Ляйен, Европа, война России против Украины, ущерб, президент, Евросоюз, ЕС
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