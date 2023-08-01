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Глава МИД Финляндии: Когда Россия вторглась в Украину, большинство финнов стали поддерживать вступление в НАТО

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Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля
Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля
Фото: ЕРА

Мнение финского общества по поводу вступления в НАТО изменилось из-за полномасштабного нападения страны-агрессора РФ на Украину. Об этом в опубликованном 1 августа интервью "РБК-Украина" заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Она отметила, что ранее ее страна не ощущала непосредственной угрозы, поэтому большинство населения не нуждалось во вступлении в НАТО, рассчитывая на то, что сможет защитить себя самостоятельно.

"Но это начало меняться в прошлом году, когда [президент РФ] Владимир Путин сказал, что НАТО больше не должно расширяться. И люди стали чувствовать, что это в определенной степени является угрозой нашим суверенным решениям, поскольку Финляндия очень давно имеет во внешнеполитических официальных документах так называемую опцию НАТО – раздел, в котором указано, что Финляндия имеет возможность подать заявку на членство в НАТО в случае ухудшения ситуации с безопасностью. И это именно то, что произошло, по сути", – сказала Валтонен.

По ее словам, в вопросе присоединения к Альянсу власти Финляндии "просто действовали по своей опции НАТО".

"Конечно, когда Россия ночью вторглась в Украину, большинство финнов стали поддерживать вступление в НАТО. И, я думаю, разница достаточно очевидна по сравнению со Швецией, поскольку Швеция также не является членом НАТО, их население, возможно, не испытывало такой немедленной угрозы, не имея Россию как соседа. И во-вторых, я думаю, что население здесь привыкло, хотя бы на перспективу, к идее, что мы можем стать членами НАТО, поскольку у нас уже была такая возможность и очень тесное сотрудничество с НАТО", – подчеркнула Валтонен.

Контекст:

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

1 марта 2023 года Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО. 23 марта закон подписал президент страны Саули Нийнисте.

Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля.

Согласно данным соцопросов, большинство жителей Финляндии стали чувствовать себя безопаснее после вступления их страны в НАТО.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Финляндия, война России против Украины, членство, Элина Валтонен
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