Глава МИД Финляндии: Когда Россия вторглась в Украину, большинство финнов стали поддерживать вступление в НАТО

Она отметила, что ранее ее страна не ощущала непосредственной угрозы, поэтому большинство населения не нуждалось во вступлении в НАТО, рассчитывая на то, что сможет защитить себя самостоятельно.

"Но это начало меняться в прошлом году, когда [президент РФ] Владимир Путин сказал, что НАТО больше не должно расширяться. И люди стали чувствовать, что это в определенной степени является угрозой нашим суверенным решениям, поскольку Финляндия очень давно имеет во внешнеполитических официальных документах так называемую опцию НАТО – раздел, в котором указано, что Финляндия имеет возможность подать заявку на членство в НАТО в случае ухудшения ситуации с безопасностью. И это именно то, что произошло, по сути", – сказала Валтонен.

По ее словам, в вопросе присоединения к Альянсу власти Финляндии "просто действовали по своей опции НАТО".

"Конечно, когда Россия ночью вторглась в Украину, большинство финнов стали поддерживать вступление в НАТО. И, я думаю, разница достаточно очевидна по сравнению со Швецией, поскольку Швеция также не является членом НАТО, их население, возможно, не испытывало такой немедленной угрозы, не имея Россию как соседа. И во-вторых, я думаю, что население здесь привыкло, хотя бы на перспективу, к идее, что мы можем стать членами НАТО, поскольку у нас уже была такая возможность и очень тесное сотрудничество с НАТО", – подчеркнула Валтонен.